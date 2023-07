Babylotsen sollen Chance für einen guten Start ins Leben sichern

Von: Maja Yüce

Teilen

Sie kooperieren beim Babylotsen-Angebot: (von links) Denise Gawlik, Thorben Weichgrebe (beide BKK Wirtschaft und Finanzen), Dominik Zeiger (Kaufmännischer Geschäftsführer Hospital), Miriam Schuchhardt (Chefärztin Asklepios), Dr. Dagmar Federwisch (Regionalgeschäftsführerin Asklepios Nordhessen und Nordrhein-Westfalen), Katja Harnischfeger (Chefärztin Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe am Hospital), Marion Mai (stv. Fachbereichsleitung Jugend und Familie), Theresa Schmidt (Frühkindliche Förderung) und Erster Kreisbeigeordneter Jürgen Kaufmann. © Kreisverwaltung

Hilfe für werdende und frisch gebackene Eltern, die über die reine medizinische Versorgung hinaus geht, wird es schon bald im Hospital zum Heiligen Geist in Fritzlar und in der Asklepios Klinik in Ziegenhain geben.

Schwalm-Eder – Speziell geschulte Babylotsen sollen (werdenden) Eltern in belastenden Lebenssituationen helfen.

Das Prinzip der Babylotsen ist ganz einfach: Wenn junge Eltern in Problemen stecken, dann sollte man ihnen so schnell wie möglich helfen, damit das Kind möglichst gut ins Leben starten kann. Die Babylotsen beraten die Eltern dann, wie sie das richtige Hilfsangebot finden – beispielsweise wenn sie Geldsorgen haben oder chronisch krank sind. Die Babylotsen sollen Ängste und Sorgen ernst nehmen und psychosoziale Unterstützung anbieten – vermitteln den Kontakt zu den passenden Angeboten der „Frühen Hilfen“ des Fachbereichs für Jugend und Familie des Landkreises und auch zu anderen Unterstützungsangeboten. „Damit übernehmen sie eine Art Lotsenfunktion“, erklärt der Erste Kreisbeigeordnete Jürgen Kaufmann.

Im Schwalm-Eder-Kreis ist das Angebot eine Kooperation der Kreisverwaltung mit den beiden Krankenhäusern im Landkreis. „Es ist ein echter Meilenstein, den wir mit der Unterzeichnung der Kooperationsverträge erreicht haben“, sagt Kaufmann.

Bei dem Einsatz der „Babylotsen Schwalm-Eder“ steht der präventive Babyschutz im Mittelpunkt. Das Angebot zielt darauf ab, Überforderungen im Vorfeld zu erkennen und in der Schwangerschaft und rund um die Geburt Entlastung zu schaffen. Hintergrund des Babylotsen-Projekts ist die Erkenntnis, dass Kinder aus Familien mit psychosozialen Belastungen häufiger selbst Probleme bekommen.

Das medizinische Angebot in den Geburtskliniken werde durch den Einsatz der Babylotsen optimal ergänzt, zeigten sich Dr. Dagmar Federwisch, Regionalgeschäftsführerin Asklepios Nordhessen und Nordrhein-Westfalen, sowie Dominik Zeiger, Kaufmännischer Geschäftsführer des Hospitals, überzeugt. Die vielschichtigen „Frühen Hilfen“ könnten so gezielter eingesetzt werden, ergänzt Miriam Schuchhardt, Asklepios-Chefärztin. „Es ist uns eine Herzensangelegenheit“, so Katja Harnischfeger, Chefärztin der Gynäkologie und Geburtshilfe am Hospital. Denn man biete somit Neugeborenen und ihren Eltern einen Mehrwert für die soziale und gesundheitliche Versorgung.

Das Babylotsen-Projekt Die Babylotsen sind ein Projekt der Stiftung „See You“ am Katholischen Kinderkrankenhaus Wilhelmstift in Hamburg. In Hamburger Geburtskliniken zählt das Angebot der Babylotsen längst zum Standard. Babylotsen sind mittlerweile an über 89 Geburtskliniken – flächendeckend in Hamburg, Frankfurt und Berlin – sowie in Kinder- und Frauenarztpraxen in 13 Bundesländern im Einsatz. Ziel ist das gesunde und ungefährdete Aufwachsen der Neugeborenen.

(Maja Yüce)