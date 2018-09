28 Künstler aus dem Schwalm-Eder-Kreis stellen ihre Werke beim Atelier-Rundgang der Landrosinen vor

Ausstellung feindet in Niederurff statt

Sie sind in einer Gemeinschaftsausstellung vereint: die Künstler des diesjährigen Atelier-Rundgangs. Sie wollen mit der Schau in der Alten Pfarrei in Niederurff die Besucher auf den Geschmack bringen.

Niederurff. Wer wissen will, ob ihm die Kunst schmeckt, kann in der Alten Pfarrei in Niederurff probieren. Dort wird am heutigen Freitag um 20 Uhr die Gemeinschaftsausstellung eröffnet.