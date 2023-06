Achim Siebert ist der neue Bürgermeister von Bad Zwesten

Interview

Vor dem Rathaus in Bad Zwesten: Achim Siebert (unabhängig), ist offiziell ab Samstag, 1. Juli, der neue Bürgermeister von Bad Zwesten. Er folgt auf Michael Köhler (FDP), der 24 Jahre Rathauschef der Kurgemeinde war.

Ab 1. Juli ist Achim Siebert (unabhängig) neuer Bürgermeister von Bad Zwesten. Wir haben mit ihm über seine Pläne und die beginnende Amtszeit gesprochen.

Bad Zwesten – Knapp vier Monate ist es her, dass Achim Siebert die Bürgermeisterwahl am 12. März mit 58,74 Prozent (1089 Stimmen) gewonnen hat und sich damit gegen seinen Gegenkandidaten Martin Stöckert (SPD) durchsetzte. Ab Samstag, 1. Juli, ist Achim Siebert der neue Bürgermeister von Bad Zwesten. Ende Mai wurde er bereits vereidigt. Er folgt auf Michael Köhler, der 24 Jahre – seit 1999 – Rathauschef der Kurgemeinde war.

Herr Siebert, wie blicken Sie jetzt, mit Abstand, auf den Wahlabend zurück?

Es gibt im Leben ein paar besondere Momente, das waren bei mir zum einen das Abitur, die Geburt meines Sohns Jonas, meine Hochzeit und dieser Wahlabend. All diese Ereignisse kann man auf eine Ebene stellen. Solche Tage laufen an einem vorbei – man erlebt sie zwar, aber im Prinzip steht man neben sich. Es war so surreal, was da am Wahlabend passiert ist. Es hat eine Weile gedauert, bis ich es realisiert habe. Ich hatte nicht die Erwartungshaltung, dass ich gewinne. Ich war eher darauf vorbereitet, dass das nicht passieren wird. Umso schöner war, als das Ergebnis feststand, die Überraschung, und ich glaube, so einen Tag werde ich selten wieder erleben. Es war wahnsinnig schön. Ich bedanke mich für die große Unterstützung der Wählerinnen und Wähler.

Wie werden die Bürger spüren, dass Sie ein unabhängiger Bürgermeister sind?

Ich werde versuchen, möglichst im Interesse aller zu handeln und mit den Gemeindegremien und der Verwaltung das Beste für alle Bürgerinnen und Bürger in der Gemeinde rauszuholen. Außerdem strebe ich mit allen Parteien ein ordentliches Miteinander an.

Haben Sie die Wochen vor dem Amtsantritt genutzt, um noch Dinge zu erledigen, für die Sie als Bürgermeister zum Beispiel keine Zeit mehr haben werden?

Das Thema Bürgermeister ist in meiner Familie nicht erst vor Kurzem gewachsen. Ich hatte ja schon im vergangenen Jahr entschieden, dass ich kandidieren möchte. Insofern haben meine Familie und ich uns darauf vorbereitet.

Nach dem Wahlsieg im März waren wir im April im Urlaub. Auf einen Sommerurlaub in diesem Jahr verzichten wir, weil mir durchaus bewusst ist, dass das nicht möglich ist.

Wie geht es mit Ihrem Unternehmen weiter? Im Januar hatten Sie gesagt, dass Sie die Führung abgeben wollen.

Mein größtes Anliegen nach dem Wahlsieg war die Regelung meiner gewerblichen Tätigkeit. Indem ich das Unternehmen zum 31. Mai verkauft habe, war die letzte Weiche in Richtung Rathauschef gestellt. Der Käufer ist ein Gewerbetreibender aus Bad Zwesten. Damit habe ich eine gute Lösung gefunden. Meine Angestellten waren mir wichtig. Ich wollte, dass es für sie reibungslos weitergehen kann – das hat funktioniert.

Mit welchem Projekt möchten Sie als Bürgermeister starten?

Mir ist es erst mal wichtig, die Arbeitsabläufe im Rathaus kennenzulernen und sie eventuell zu optimieren. Dann muss ich schauen, wie ich mit der Arbeitszeit zurechtkomme. Die Projekte, die wir in der Zukunft anschieben müssen, sind finanziell nicht die tollsten. Ein großes Projekt in den nächsten Jahren wird die Kläranlage in Bad Zwesten sein. Hier treten ab 2027 neue Richtwerte in Kraft, welche wir mit dem aktuellen Bestand nicht mehr einhalten können.

Eines meiner Herzensprojekte, ein Kinder- und Jugendbeirat für Bad Zwesten, habe ich schon mal angeschoben. Ich habe bereits vorgefühlt, wie man ihn umsetzen kann und denke, dass wir zügig Erfolg haben werden. Was sonst noch kommt, sind die Themen, die ich in meinem Wahlprogramm stehen hatte. Darunter die Gemeinde-App für Bad Zwesten. In die politischen Gremien kommt sie, sobald ein schlüssiges Konzept vorliegt.

Wie wollen Sie als Bürgermeister, der aus der Gemeinde stammt und so viele Einwohner persönlich kennt, damit umgehen, es nicht jedem recht machen zu können?

Die Kunst des Amtes und mit Blick auf die politische Lage in Deutschland ist, zu versuchen das Beste für das Allgemeinwohl rauszuholen. Hier vor Ort müssen wir es so lebenswert wie möglich für unsere Bürgerinnen und Bürger gestalten. Eine Gemeinde ist die unterste Ebene einer politischen Verwaltung. Die momentane Politikverdrossenheit schwappt in alle Bereiche über. Da müssen wir aufpassen, dass es uns hier unten im kommunalen Bereich nicht erdrückt. Finanzielle Handlungsfähigkeit ist das Wichtigste für unsere Gemeinde. Wir müssen unsere Bürger mitnehmen und mehr Transparenz schaffen.

Wie möchten Sie dafür sorgen, dass Ihre Frau und Ihr Sohn nicht zu kurz kommen, wenn Sie Bürgermeister sind?

Ich habe mir auch auf die Fahne geschrieben, dass die Familie nicht zu kurz kommt. Die Balance zwischen Familie und Arbeit werde ich herstellen. Dafür möchte ich einen Tag pro Woche der Familie widmen. Auch ein Bürgermeister ist nach wie vor ein Mensch und hat ein Leben neben dem Amt. Ich bin davon überzeugt, dass hierfür auch Verständnis herrscht.

Hat sich nach ihrem Wahlsieg und der Amtseinführung etwas am Umgang der Menschen mit Ihnen verändert?

Ja, ich habe direkt eine Veränderung bemerkt. Selbst im Freundeskreis ist die Ansprache eine andere geworden. Jetzt nicht so, dass man sich nicht mehr wohlfühlt, aber ich merke schon, dass ich nun eine Person des öffentlichen Lebens bin. Die Respektbehandlung ist eine andere geworden. Und natürlich sind schon einige Menschen mit ihren Problemen auf mich zugekommen.

Bleibt das Bürgermeister-Büro, wie es ist?

In Anbetracht der Tatsache, dass wir eine sehr finanzschwache Kommune sind, ändere ich an der Inneneinrichtung des Büros aktuell nichts. Das Treppenhaus soll einen neuen Anstrich bekommen und der Teppich im Vorzimmer durch einen neuen Bodenbelag ersetzt werden. Einige private Sachen bringe ich natürlich mit und ich werde auch ein Bild von der Familie aufstellen.

Zur Person Achim Siebert (42) wuchs in Niederurff auf und lebt dort auch heute. Nach seinem Abitur war er bei der Bundeswehr und machte die Ausbildung zum Verwaltungsfachangestellten und darauf aufbauend seinen Verwaltungsfachwirt. Siebert war bis vor Kurzem selbstständiger Transportunternehmer. Seit seinem zehnten Lebensjahr ist er aktives Feuerwehrmitglied in Niederurff. Außerdem war Achim Siebert seit 2016 ehrenamtlich im Gemeindevorstand (für die CDU) tätig. Er ist Mitglied im örtlichen Sportverein, im Schützenverein, im Tennisverein und in zwei Heimatpflegevereinen. Siebert ist verheiratet und hat einen Sohn (9). Wie seine Frau Sandra verbringt er gerne Zeit bei ihren Ponys. Außerdem verbindet das Paar die Musik. Sandra Siebert ist Sängerin der Band „Next Chapter“. (ciz)

Haben Sie sich gezielt auf das Amt des Bürgermeisters vorbereitet?

Konkret vorbereitet habe ich mich nicht. Ich starte ja nicht bei null, das ist der große Vorteil. Ich bin schon in vielen Themen drin – dadurch, dass ich seit 2016 in der Gemeinde politisch aktiv bin (Gemeindevorstand) und auch eine Ausbildung zum Verwaltungsfachwirt gemacht habe. Ansonsten werde ich mit meinen Aufgaben wachsen. Man lernt nie aus in diesem Job, denn man muss immer mit Veränderungen arbeiten.

Werden Sie, wie Ihr Vorgänger Michael Köhler, ebenfalls die Sitzungen der Ortsbeiräte und die Jahreshauptversammlungen von Vereinen besuchen?

Natürlich werde ich weiterhin die Sitzungen der Ortsbeiräte besuchen. Als Bürgermeister muss ich wissen, was in den Orten los ist. Was sind die Probleme? Was läuft gut, was schlecht? Auch bei den Vereinen ist es wichtig, dass der Bürgermeister weiß, wo die Entwicklung hingeht. Ich werde bei den Jahreshauptversammlungen ebenfalls anwesend sein.

Das persönliche Erscheinen ist ein Zeichen der Wertschätzung für alle ehrenamtlich tätigen Menschen. Sollte es mir mal nicht möglich sein, wird ein Vertreter kommen. (Christina Zapf)