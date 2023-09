Ausstellung: Künstler Gernot Minke zeigt Werke in Niederurff

Von: Christina Zapf

Prof. Gernot Minke ist Architekt, Fachbuchautor, Maler, Grafiker und emeritierter Hochschullehrer. In der Alten Pfarrei Niederurff warten seine Gemälde auf Kunstliebhaber. © Christina Zapf

Der Kassler Künstler Prof. Gernot Minke zeigt eine Auswahl seiner Gemälde in der Alten Pfarrei Niederurff. Der 86-Jährige hat an der documenta 14 (2017) in Kassel teilgenommen.

Niederurff – Beim Betreten der Ausstellungsräume fällt sofort auf: Blau ist die dominierende Farbe. „Blau und Grün sind meine Lieblingsfarben. 90 Prozent meiner Bilder sind in diesen Farben gehalten“, sagt der Künstler Prof. Gernot Minke aus Kassel. Blau sei die Farbe der Weite und Transzendenz. Grün und Blau die Gegenfarben zu Rot, Orange und Gelb. In der Ausstellung „Fließende Landschaften“ zeigt Minke Acrylbilder von 2020 bis heute sowie Druckgrafiken seiner Zeichentechnik „Endloslinien“.

Gernot Minke ist kein Unbekannter. Der 86-Jährige hat an der documenta 14 (2017) in Kassel teilgenommen. Damals konnten Besucher im Objekt „Erde-Raum-Klang“, einem mit Klangkunst bespielten Lehmkuppel-Raum, sechs Meditationsbilder von Minke auf sich wirken lassen.

Gernot Minke stellt Gemälde in Niederurff aus

„Diesmal zeige ich nur Landschaften“, sagt Minke. Er habe sich bei seiner Ausstellung bewusst für diesen Schwerpunkt entschieden. „Es sind abstrahierte, aber noch erkennbare Landschaften“, beschreibt Minke, ehemaliger Dozent an der Universität Kassel und renomierter Lehmbauforscher, seine Gemälde. Die ausgestellten Werke weisen einen einheitlichen Stil auf. Bei seiner speziellen Fließtechnik arbeitet der 86-Jährige mit verdünnten Acrylfarben. „Die Kunst dabei ist, die Flüssigkeit so zu lenken, wie man es möchte“, sagt Minke. Damit die Farben noch stärker verlaufen, besprühe er vor dem Auftragen teilweise sogar die Leinwand mit Wasser. „Ich lasse die Farben fließen, damit der Schnee in der Gebirgslandschaft schmilzt“, sagt er zu einem Gemälde mit Bergkuppe. Die Ergebnisse seiner Fließtechnik sind einzigartig.

Dieses Gemälde von Gernot Minke ist in der Alten Pfarrei Niederurff zu sehen. © Gernot Minke

Wenn er zum Pinsel greift, dann hat Minke eine Vision. „Die Komposition habe ich im Kopf, wenn ich mit dem Malen starte“, sagt er. Wichtig ist ihm, dass seine Bilder unter anderem mit Vorder- und Hintergrund eine Tiefenwirkung haben: „Dadurch kann man in das Bild hineinsehen“, sagt der 86-Jährige.

Gernot Minke in Niederurff: Bilder mit fließenden Farben und aus endlosen Linien

Die Werke, die er in Niederurff präsentiert, seien erschwinglich. „Es gibt schon Bilder ab 100 Euro.“ Zwischen den Holzbalken des Fachwerks kommen sie gut zur Geltung.

Minkes früheste Bilder seien 1962 entstanden. Anfangs habe er jedoch nur für sich selbst gemalt. 1966 zeigte er seine Bilder in Berlin erstmals in einer Einzelausstellung. Größeren Raum hat das Hobby „Malen“ nach seiner Pensionierung eingenommen. Heute habe er mehr als 1000 Bilder zuhause stehen, so der Kassler Künstler. Seine Druckgrafiken mit der Zeichentechnik „Endloslinien“ gebe es nur in Auflagen von sechs bis acht Exemplaren. Bei diesen entsteht aus einer einzigen Linie ein Bild. Und Minke hält sich an folgende Regeln: „Die Linie darf sich an keiner Stelle berühren oder überschneiden.“

Stefan Pollmächer, Eigentümer der Alten Pfarrei, lobt Minkes Kunst. „Ich bin von den Bildern fasziniert.“ Er freue sich, den Ausstellungsbetrieb nach langer Pause, bedingt durch die Corona-Pandemie wieder aufnehmen zu können. Mit seiner Galerie möchte er Künstler aus der Region, wie Gernot Minke, fördern und ihnen einen Raum geben, um ihre Werke zu präsentieren.

Infos: Ausstellungseröffnung mit Gernot Minke am Samstag, 2. Septeber, 18 Uhr. Danach ist die Ausstellung in der Alten Pfarrei Niederurff, Parkstraße 3, noch bis 24. September jeweils samstags und sonntags von 14 bis 18 Uhr geöffnet. (Christina Zapf)