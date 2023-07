Dieses Wasser ist ein Natur-Phänomen – Kernort Bad Zwesten darf Prädikate behalten

Kurgemeinde

+ © Christina Zapf, Gemeinde Bad Zwesten Trinkt häufiger das Bad Zwestener Heilwasser: Jutta Rath aus Bad Zwesten. © Christina Zapf, Gemeinde Bad Zwesten

Bad Zwesten besitzt unter anderem die Prädikate Luftkurort und Heilquellenkurbetrieb. Nach ausgiebiger Prüfung steht nun fest: Der Kernort darf beide Prädikate weiterhin führen.

Bad Zwesten – Im alten Kurpark am Löwensprudel gibt es nicht nur ein Kneipp-Wassertretbecken und ein Armbad, sondern dort befindet sich auch der Brunnentempel aus dem Jahr 1914 mit der Heilquelle. „Frisch aus der Quelle ist es kühler“, sagt Natascha Rath, Leiterin der Kurverwaltung, über das Heilwasser. Von Ostern bis Oktober kann man das Heilwasser der „Zwestener Löwenquelle“ direkt an der Quelle im Brunnentempel mit einer Brunnenfrau probieren. Außerdem gibt es dort eine rund um die Uhr geöffnete Außenzapfstelle und die Gemeinde bietet Trinkstunden im Kurhaus an.

„Das Wasser ist nicht so gewöhnungsbedürftig wie andere Heilwasser“, so das Urteil von Natascha Rath. Es sei sehr eisenhaltig. „Wir haben das Wasser früher öfter nach Hause geholt“, sagt sie. Ihre Mutter Jutta Rath habe es an der Quelle selbst in Kannen abgefüllt. „Der Geschmack ist nicht so herb“, sagt die 69-Jährige über das Heilwasser.

Bad Zwesten: Die Heilquelle hat einen Zufluss von 110 bis 120 Kubikmetern je 24 Stunden

Laut Natascha Rath kommt es mit einer konstanten Temperatur von zwölf Grad aus der Quelle. Der Brunnen ist 14 Meter tief. Die Heilquelle hat einen Zufluss von 110 bis 120 Kubikmetern je 24 Stunden. Es handelt sich um einen artesischen Brunnen, das heißt, das Wasser tritt durch einen Überdruck aus der Tiefe selbstständig an die Oberfläche. Je nach Erkrankung wird das Wasser, das als staatlich anerkanntes Arzneimittel gilt, vom Badearzt des Kurorts sogar als Trinkkur empfohlen, so Natascha Rath. Bis zu dreimal 200 Milliliter könne man davon trinken. Das Heilwasser hilft bei Erkrankungen des Magens, der Galle, der Leber, des Darms und der Harnwege.

Das Heilwasser „Zwestener Löwenquelle“ ist ein „Natrium-Calcium-Chlorid-Hydrogencarbonat-Wasser“. Entsprechend der Begriffsbestimmungen für Kurorte, Erholungsorte und Heilbrunnen des Deutschen Heilbäderverbandes und des Deutschen Tourismusverbandes aus dem Jahr 2005 kann es auch als „fluoridhaltiges Natrium-Calcium-Chlorid-Hydrogencarbonat-Wasser“ bezeichnet werden. Im Kurpark am Löwensprudel sind auf 2,5 Hektar sieben Quellen mit unterschiedlicher Wasserqualität zu finden. Dieses geologische Natur-Phänomen ist laut Natascha Rath europaweit einzigartig.

So läuft die Prädikatisierung ab: Es wird gemessen, beprobt und besichtigt

Alle zehn Jahre müssen Heilbäder und Kurorte sich einer aufwendigen Prüfung unterziehen, um sich weiterhin mit den Titeln Heilquellenkurbetrieb und Luftkurort schmücken zu dürfen. Nun hat der Fachausschuss für Kur-, Erholungs- und Tourismusorte beim Regierungspräsidium (RP) Kassel diese beiden Prädikate für Bad Zwesten (Kerngemeinde) bestätigt. Regierungspräsident Mark Weinmeister überreichte die Bescheide und Urkunden zur Bestätigung der Zertifikate „Ort mit Heilquellenbetrieb“ und „Luftkurort“. Der Fachausschuss leitet die entsprechenden Empfehlungen dem Hessischen Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen zu, das abschließend entscheidet.



Zu Beginn der Prüfung müssen mehrere Erhebungsbögen mit Daten und Fakten ausgefüllt werden. Diese werden zur weiteren Bearbeitung an das Regierungspräsidium in Kassel gereicht. Außerdem werden verschiedene Gutachten beauftragt: Klimaanalyse, Heilwasseruntersuchung, Luftqualitätsprüfung. Nach einem halbjährigen Messverfahren an unterschiedlichen Beprobungsstandorten werden weitere Luftgüte-Gutachten erstellt. Voraussetzung für das Führen von Prädikaten ist auch eine zertifizierte Tourist-Information „i-Marke“.



Ergebnisse zeigten, wie gut Bad Zwesten aufgestellt ist. Die Luftgüte/Qualität sei ausgezeichnet

Auch eine Ortsbegehung ist Teil der Prüfung. Ein Komitee aus Mitgliedern des Fachausschusses beim Regierungspräsidium Kassel, des Schwalm-Eder-Kreis, des Hessischen Heilbäderverbandes sowie der zuständige Bearbeiter des Regierungspräsidiums besichtigte die touristische Infrastruktur der Kerngemeinde. „Seit knapp zwei Jahren sind wir in der Bearbeitung des Verfahrens“, so Natascha Rath. Dieses habe 2021 begonnen. Die Ergebnisse zeigten, wie gut Bad Zwesten aufgestellt ist.

Die Luftgüte/Qualität sei ausgezeichnet. Auch die Infrastruktur mit wenig Leerstand, könne sich sehen lassen. Bad Zwesten zählte im Jahr 2022 knapp 180 000 Gästeübernachtungen. „Von den beiden Kurparkanlagen sowie der weiteren Kur-Infrastruktur wie beispielsweise die Kneipp-Tretanlage profitieren auch die Einwohner Bad Zwestens“, sagt sie. Der ehemalige Bürgermeister Michael Köhler sagte, bevor das Ergebnis der Prüfung feststand: „Unser Kurort ist gut aufgestellt. (Christina Zapf)

Öffnungszeiten des Trinkbrunnens im Kurhaus: Montag bis Samstag von 10 bis 11 Uhr.