Friedenswünsche im Krieg: Ehepaar findet Feldpostbriefe aus 1944

Bad Zwesten. Marion und Rainer Wriske entdeckten vor kurzem Feldpostbriefe von Marions Onkel, Engelhard „Harry“ Stückradt. Diese lagen über 70 Jahre unbeachtet in einer Schatulle.

Rainer Wriske, der auch im örtlichen Geschichtsverein tätig ist, wertete zusammen mit seiner Frau die zahlreichen Briefe und Bilder aus, um sie vor dem Vergessen zu bewahren.

Besonders ergreifend fand das ältere Ehepaar einen Brief, den Harry seiner Frau Eleonore, genannt Lore, am 16. Dezember 1944 schickte. In dem Schreiben lässt sich sein Verhältnis zum Krieg und seine Gefühlswelt bis heute gut nachvollziehen.

„Zum zweiten Male in diesem unseligen Krieg kann ich Weihnachten nicht bei euch sein, wie es vielen anderen Vätern auch geht“, schreibt er von einem unbekannten Ort an der Ostfront.

1939 wurde der 27-jährige Arzt in die Wehrmacht eingezogen und nahm 1944, wie Millionen anderer Männer, am Angriffskrieg gegen die Sowjetunion teil.

+ Heimatbesuch: Harry Stückradt mit Sohn Dieter vor seiner Kriegsgefangenschaft 1944. © Repro: Jens Döll

Zwar weiche sein Leben als Soldat von dem ab, was er erwartet hätte, doch er sei seinen Eltern sehr dankbar, dass sie ihm schöne und bleibende Kindheitserinnerungen geschaffen hätten. „Gerade das Weihnachtsfest führt uns wieder in seine Jugend zurück. Wie schön war es doch, als man in der Kirche in diesen Tagen noch die Worte hören konnte „Frieden auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen“. [...] Es soll ja auch ein Fest der Versöhnung sein“, heißt es weiter. In seinem Brief erinnert sich Stückradt an die schönen Weihnachtsfeste, die er mit seiner Frau und dem Sohn Dieter vor dem Krieg verbrachte.

Trotz des Krieges – der seit der Niederlage der deutschen Truppen in Stalingrad und der Landung der Alliierten in der Normandie für das Deutsche Reich immer katastrophaler verlief – rät er ihnen, dass Fest zu feiern, „so fröhlich, wie es in diesen Zeiten möglich ist, damit das Kind nichts von all dem Wirrwarr zu merken braucht. Die Geschenke sind ja knapp, aber es kommt doch auf den ideellen Wert an“.

In dieser Textzeile sieht Marion Wriske auch eine wichtige Botschaft für das heutige Weihnachtsfest. Immer mehr gehe es um den Wert der Geschenke statt um die christliche Botschaft, die in diesem Fest stecke. Sie nimmt ihren Onkel als Beispiel, wie man

auch in schrecklichen Zeiten Weihnachten feiern kann.

Allerdings finden auch die dunklen Seiten der damaligen Zeiten in dem Brief ihren Eingang. Die Propaganda der Nationalsozialisten hat auch auf Stückradt gewirkt.

Er schreibt vom „Lebensraum“, der in diesem Krieg keine unwichtige Rolle spiele. Auch müsse die „eiserne Pflicht“ für das Vaterland erfüllt werden, die in der Erhaltung von „Kulturwerten“ und der „Volksseele“ bestehe.

Harry Stückradt geriet, so erklärt Rainer Wriske, vermutlich im Kaukasus 1944 noch in russische Kriegsgefangenschaft. Er kam 1949 wieder in seine Heimat und praktizierte ab demselben Jahr bis zu seinem Tod 1974 als Arzt in Bad Zwesten und den umliegenden Orten.

Da der Sohn verstarb, vererbte er sein Haus dem Ehepaar Wriske. So kamen seine Nichte und ihr Mann in den Besitz der Feldpost.

Die Briefe sollen als zeitgeschichtliches Dokument dem Geschichtsverein und damit der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden.