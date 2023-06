Bürgermeister Michael Köhler verabschiedet sich nach 24 Jahren im Amt

Von: Christina Zapf

Teilen

Die Burgruine Löwenstein ist zum Lieblingsplatz von Michael Köhler geworden. Die Aussicht vom Turm auf die Gemeinde und deren Umgebung ist wunderschön. Das ist bereits im Mai entstanden. © Christina Zapf

Für Michael Köhler geht ein langes Kapitel in seinem Leben zu Ende. 24 Jahre – fast ein Vierteljahrhundert – war er Bürgermeister von Bad Zwesten. Ein Rück- und Ausblick.

Bad Zwesten – Michael Köhler hat in Bad Zwesten in seiner langen Amtszeit einiges bewegt. Wir haben mit ihm über seine Zeit als Bürgermeister und die Zukunft gesprochen.

1999 waren Sie mit 28 Jahren der jüngste Bürgermeister Hessens. Würden Sie es wieder so machen?

Ich würde rückblickend durchaus wieder antreten. Ob wieder so jung – das ist eine Frage, die ich mir auch gestellt habe. Ab Mitte 30 ist wohl ein besseres Alter, weil man dann mehr Lebenserfahrung hat. Im Rathaus bin ich hervorragend aufgenommen worden und zu den Menschen hatte ich schnell einen guten Draht. Das hat es mir leichtgemacht, Fuß zu fassen.

24 Jahre: Hätten Sie sich anfangs vorstellen können, so lange Bürgermeister zu sein?

Meine Überlegung war zunächst eine Amtszeit von zwölf, maximal 18 Jahren. Die Rückmeldungen aus der Bürgerschaft waren aber so, dass ich noch ein drittes und ein viertes Mal zur Wahl angetreten bin. Wenn ich etwas mache, dann richtig. Jetzt habe ich noch Lust, etwas Neues zu machen und bin dazu überaus motiviert.

Wie geht es beruflich für Sie weiter?

Ich hatte mehrere Angebote und habe mich vor Kurzem für die Stelle als Geschäftsführer eines deutschlandweit tätigen Verbandes aus der Gesundheitsbranche mit Sitz in Kassel entschieden. Die Stelle bietet eine interessante Herausforderung in der freien Wirtschaft mit Gestaltungsspielraum. Sie beinhaltet auch Personalführung, das liegt mir sehr. Durch die Tätigkeit als Vorsitzender des Hessischen Heilbäderverbands habe ich eine inhaltliche Nähe zur Gesundheitsbranche. Die Entscheidungsträger haben sich auch sehr um mich bemüht und liegen mit mir augenscheinlich auf einer Wellenlänge. Das gab mir ein gutes Gefühl bei der Entscheidung.

Sie sind kein gebürtiger Bad Zwestener, bleiben Sie weiterhin in der Gemeinde wohnen?

Das ist mein Ziel. Ich bin überzeugter Bad Zwestener. Ich habe hier viele Bekannte, fühle mich wohl, es ist ein gutes Miteinander. Bad Zwesten liegt zentral und hat einen hohen Freizeitwert. Man kann hier viel machen: wandern und die Natur genießen, mal ein Bierchen trinken, Tennis spielen. Auch der Kurpark ist sehr schön, vor allem wenn die japanischen Zierkirschen blühen.

Hat das Amt Sie verändert?

Bestimmt habe ich mich verändert. Diese Frage könnten andere vermutlich besser beantworten als ich selbst. Ich denke, ich bin heute viel deutlicher in der Kommunikation als früher. Ich mache klare Ansagen, weil ich mehr Rückgrat und Selbstbewusstsein als vor 20 Jahren habe. Die Menschen vertragen Klartext und brauchen auch Führung. Entscheidend ist dabei, dass man sie mitnimmt und ihnen zuhört. Da die Mittel der Gemeinde begrenzt sind, kam in den vergangenen Jahren häufiger und schneller als am Anfang ein „Nein, das können wir uns nicht leisten oder nicht so machen.“ Außerdem sind wohl die Haare weniger geworden, dafür habe ich jetzt einen Drei-Tage-Bart und ich bin ein wenig fülliger geworden.

24 Jahre war Michael Köhler Bürgermeister von Bad Zwesten

Was werden Sie vermissen, was nicht?

Vermissen werde ich das Team hier – die Mitarbeiter in der Verwaltung aber auch in anderen Bereichen wie Bauhof und Kindergarten. Viele sind mir ans Herz gewachsen und das Miteinander war sehr wertschätzend. Auch der kurze Weg zu meinem Arbeitsplatz im Rathaus, nur 700 Meter, war angenehm. Nicht vermissen werde ich die Fülle an Terminen am Abend und am Wochenende. Das ist auf Dauer schon sehr anstrengend. Und ich bin froh, nicht mehr so unter Beobachtung zu stehen. Einige Menschen schauen sehr genau, was man macht und auch, was man beispielsweise im Einkaufswagen liegen hat.

Auch zähe Diskussionen im Parlament oder den Ausschüssen ohne Ergebnis werde ich nicht vermissen. Ebenso wenig kräftezehrende Wahlkämpfe. Ich kann mich noch gut an meinen dritten Wahlkampf 2011 erinnern – der war hart. In dieser Zeit habe ich mir sozusagen eine „Teflon-Beschichtung“ zugelegt. Ich freue mich, meine Wochenenden nun wieder selbst gestalten zu können.

Wie kann der Beruf des Bürgermeisters familienfreundlicher werden?

Es müsste so etwas wie einen politikfreien Sonntag oder einen freien Montag (wie bei Friseuren) geben – zum Beispiel als Familientag. Ich glaube, dass sehr hohe Anforderungen gestellt werden, was beispielsweise die Zahl der Arbeitsstunden angeht. Heute ist das nicht mehr so gut vermittelbar wie früher. Der Zeitgeist ist heute ein anderer. Als Bürgermeister wird man zwar gut bezahlt, aber man muss wissen, dass ein Teil der Besoldung „Schmerzensgeld“ ist. Geld verdienen ist nicht alles im Leben.

Die jungen Menschen heute legen mehr Wert auf ihre Freizeit. Aber eine Work-Life-Balance ist in diesem Job nicht gut möglich. Ich habe im Schnitt 65 Stunden pro Woche gearbeitet. Dazu wird man noch persönlich angegriffen, wie zum Beispiel auf Facebook. Da muss man für sich einen Ausgleich schaffen, um vital und fit zu bleiben. Bei mir waren das Joggen und Rudern. Ich finde, Anforderungen an Bürgermeister müssen auf ein normales Maß reduziert werden. Von einem nach wenigen Jahren ausgebrannten Amtsinhaber hat niemand etwas.

Zur Person Michael Köhler (52) ist in Korbach geboren und wuchs in Meineringhausen auf. Der Diplom-Verwaltungsfachwirt war von 1994 bis 1999 im Amt für Regionalentwicklung in Fritzlar tätig, seit 1999 ist er Bürgermeister von Bad Zwesten. Er ist Single und hat zwei Töchter: Angelina (22) und Lorena (18). In seiner Freizeit joggt er und fiebert mit dem Hamburger SV. Außerdem liest und kocht er gerne. (ciz)

Wofür nutzen Sie künftig Ihre zusätzliche Freizeit?

An erster Stelle für meine Familie und meine Kinder. Ich möchte gerne mehr Sport machen. Tennis und Tanzen lernen stehen da ganz oben auf der Liste. Ich würde gerne ein paar Städtereisen unternehmen. Meine Oma kam aus Italien, deshalb würde ich gerne Italienisch lernen und die Verwandten dort bei einem Besuch mit meinen Sprachkenntnissen überraschen. Das Haus und den Garten möchte ich gerne besser pflegen. Ich koche gerne und habe nun hoffentlich Zeit, um mal ein ausgefalleneres Gericht auszuprobieren.

Was raten Sie Ihrem Nachfolger?

Er sollte mit Ruhe und Gelassenheit an die Sache rangehen. Viel zuhören, Emotionen beiseitestellen, Ratschläge anhören, die meisten Menschen meinen es gut. Und er sollte sich darauf einstellen, dass Kommunalpolitik ein zähes Geschäft ist und man nur mit hoher Intensität und Ambitionen weiterkommt. Kommunalpolitik heißt, dicke Bretter bohren. Aber ich bin mir sicher, er wird seinen Weg gehen. Er ist ja schon lange im Gemeindevorstand. Achim Siebert wird einen anderen Stil pflegen als ich und das ist auch gut so. (Christina Zapf)