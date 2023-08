Bad Zwesten bekommt einen neuen Rewe-Markt für 5 Millionen Euro

Von: Christina Zapf

Ein Entwurf zeigt, wie der Rewe-Neubau in Bad Zwesten einmal aussehen könnte. © Planungsbüro Bauwerk

Bad Zwesten – Bad Zwesten – Der geplante Rewe-Neubau in Bad Zwesten soll im Interesse der Gemeinde und auch nach Abstimmung mit dem Lebensmitteleinzelhändler Rewe so zügig wie möglich umgesetzt werden. Das sagt Eigentümer Dr. Peter Wollmert. Einen genauen Zeitpunkt kann er jedoch noch nicht nennen. Weitere Eigentümer sind neben ihm auch die beiden Mitgesellschafter – sein Vater Heinrich Wollmert und Fritz Urspruch. Die Planungen für das neue Marktgebäude und die Inneneinrichtung sind laut Peter Wollmert bereits abgeschlossen. Das Investitionsvolumen für den neuen Rewe-Markt liege bei rund fünf Millionen Euro.



Der derzeitige Rewe-Markt in Bad Zwesten, Kasseler Straße, soll abgerissen werden. Am gleichen Standort wird der Neubau errichtet. © Christina Zapf

Die Bad Zwestener Gemeindevertreter hatten im Juni der Änderung des Bebauungsplans „Auf dem Siegen“ zugestimmt – das war für den größeren Neubau nötig. Das Regierungspräsidium Kassel muss den Plänen für den Neubau noch zustimmen, sagt Achim Siebert, Bürgermeister von Bad Zwesten. Er ist zufrieden mit der Lösung, den alten Markt abzureißen, und einen Neubau an seiner Stelle zu errichten. „Dadurch ist die Lebensmittelversorgung in der Gemeinde für die nächsten 20 Jahre gesichert.“.



Familie Kehr wird auch Betreiber des neuen Rewe-Marktes

„Hochmodern“ soll der Rewe-Neubau laut der Eigentümer werden und die Versorgungsstruktur im Ort so auf den neuesten Stand bringen. Das Gebäude erhält laut Peter Wollmert eine elegante Holzoptik im Design moderner Rewe-Märkte. Den Neubau entworfen hat der Architekt Gunnar Dötter aus Korbach mit seinem Planungsbüro Bauwerk.



Torsten Kehr, Betreiber des Rewe-Marktes, teilt auf HNA-Anfrage mit, dass seine Familie auch den neuen Markt in Bad Zwesten betreiben werde. „Wir haben uns mit Rewe geeinigt und werden beide Märkte – in Bad Zwesten und in Neuental – behalten“, sagt der Kaufmann. „Die Entscheidung ist gefallen.“



Was die Mitarbeiter angehe, werde die Familie Kehr versuchen, so viele Arbeitsplätze wie möglich während der Schließungszeit – Abriss und Neubau des Marktes – zu erhalten. „Wir sind bemüht, auch während dieser Zeit ein Angebot an Lebensmitteln zur Verfügung zu stellen“, sagt Torsten Kehr. (Christina Zapf)

Ausrichtung des Neubaus Der Rewe-Markt werde wie bisher in Richtung Bad Zwesten ausgerichtet sein, so Eigentümer Dr. Peter Wollmert. Das neue Gebäude wird seine Hauptzufahrt zur Kasseler Straße hin haben. Damit der Verkehr fließen kann, soll die Umfahrung um den Getränkemarkt beibehalten werden. Die Ladezone wird sich im Süden, Richtung Bundesstraße 3, befinden, um Störungen bei den Ladevorgängen zu minimieren, so Wollmert. (ciz)