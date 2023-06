Bad Zwesten: Rewe-Markt wird für Neubau abgerissen

Von: Christina Zapf

Kaufmann Thorsten Kehr, Betreiber des Rewe-Lebensmittelmarktes in Bad Zwesten, hält nicht viel vom Abriss. © Christina Zapf

Bad Zwesten – Es ist beschlossen: Bad Zwesten bekommt einen Rewe-Neubau. Dafür soll der derzeitige Rewe-Lebensmittelmarkt abgerissen werden und an nahezu gleicher Stelle ein neues Gebäude entstehen. 2024 könnte der Bau laut des ehemaligen Bürgermeisters Michael Köhler erfolgen. Das teilte er in der Gemeindevertretersitzung am Donnerstagabend, 29. Juni, mit. „Die Lebensmittelversorgung in unserer Gemeinde ist damit auf Jahrzehnte gesichert“, sagte Köhler, am Donnerstag noch im Amt.

Die Parlamentarier haben die zehnte Änderung des Bebauungsplans Nr. 9 „Auf dem Siegen“ beschlossen und damit den Weg für den Rewe-Neubau freigegeben. Allerdings konnten sie sich nicht dazu durchringen, dass das Dach verpflichtend mit Fotovoltaik oder Fotothermie ausgestattet werden soll. Stefan Arndt (Grüne) hatte dies in einem Antrag gefordert. Acht Gemeindevertreter stimmten dafür, zehn dagegen und zwei enthielten sich.

Keine Verpflichtung für Fotovoltaikanlage auf Dach

Tobias Eisenacher (CDU) trat dafür ein, von einer Verpflichtung abzusehen, da das Neubau-Dach Richtung Norden ausgerichtet sein werde und eine Anlage damit „wirtschaftlich nicht auflegbar“ sei. Er regte an, stattdessen das Dach des Rewe-Getränkemarktes für beispielsweise Fotovoltaik zu nutzen. Dafür, dass der Rewe-Neubau aber zumindest die statischen Voraussetzungen für die Installation einer Fotovoltaik- oder Fotothermieanlage erfüllen soll, stimmten 14 Parlamentarier, fünf sprachen sich dagegen aus und einer enthielt sich. Äußerungen zum einst kontroversen Thema Rewe-Neubau gab es vonseiten der Gemeindevertreter nicht.

Die Eigentümer des derzeitigen Rewe-Lebensmittelmarktes – Fritz Urspruch, Heinrich Wollmert und Prof. Peter Wollmert – wollen den Neubau errichten. Dieser soll näher an der Chaumont Allee stehen und die Parkplatzfläche wird sich an der Kasseler Straße befinden. Damit gibt es einen Neubau – aber nicht so, wie 2021 angeregt an einem anderen Standort und auch nicht mit dem Unternehmen Kurhessen Gewerbebau. Der geplante Rewe-Neubau soll im Vergleich zum derzeitigen Markt über zusätzliche 250 Quadratmeter an Verkaufsfläche verfügen, so Köhler. In einem modernen Markt könne Thorsten Kehr, Betreiber des Lebensmittelmarktes, eine höhere Kundenzufriedenheit erzielen und neue Produkte platzieren. Kehr sagt jedoch „ich bin alles andere als hocherfreut.“ Er hätte sich einen Rewe-Neubau an anderer Stelle, der einen fortlaufenden Marktbetrieb und nahtlosen Übergang ermöglichen würde, gewünscht. Für eine Umnutzung des vorhandenen Rewe-Gebäudes hätte es einige Interessenten gegeben, so Köhler und Kehr gegenüber der HNA.

Abriss bedeutet Einnahmeverlust für Thorsten Kehr

Der Abriss des derzeitigen Lebensmittelmarktes bedeute für ihn einen Einnahmeverlust. Es werde wohl mindestens ein Jahr dauern, bis der Neubau fertig sei. „Es ist kein Notverkauf angedacht“, sagt der Kaufmann, der auch den Rewe-Getränkemarkt in Bad Zwesten und einen Rewe-Supermarkt in Neuental betreibt. Das lange Fehlen des Bad Zwestener Marktes bedeute für ihn auch den Verlust seiner Mitarbeiter. Als möglicher Betreiber des neuen Rewe-Marktes müsse er investieren, neue Mitarbeiter suchen und sich wieder einen Kundenstamm aufbauen, so Kehr. Höhere Kostenaufwendungen würden für ein schlechteres Betriebsergebnis sorgen. Für ihn rechne sich der Neubau aus jetziger Sicht somit nicht und: „Die Gemeinde bekommt weniger Gewerbesteuern.“ Sein Fazit: Rewe müsse ihm ein gutes Angebot machen, damit er auch den neuen Rewe-Lebensmittelmarkt führt.

Ein Neubau sei notwendig, da der derzeitige Markt nicht mehr die gesetzlichen Vorschriften erfülle – beispielsweise sei das Kühlhaus zu klein. Die angepriesene zusätzliche Verkaufsfläche sieht er kritisch: 250 Quadratmeter mehr böten bei breiteren Gängen und niedrigeren Regalen, einem großzügigeren Bereich für Bäckerei und Metzgerei kaum mehr Platz für ein größeres Sortiment oder zusätzliche Dienstleistungen. „Die 250 Quadratmeter verpuffen“, bemängelt Kehr.

Bürgerbegehren und Kehrtwende der Parlamentarier

Die Vorgeschichte: Seit Juni 2021 hat die Diskussion um die Zukunft des Rewe-Lebensmittelmarktes in Bad Zwesten für Wirbel gesorgt. Im September 2021 hatten die Gemeindevertreter mehrheitlich gegen eine Änderung des Bebauungs- und Flächennutzungsplans „Auf dem Siegen“ gestimmt. Somit hatten sie die Grundlage für einen möglichen Rewe-Neubau durch das Unternehmen Kurhessen Gewerbebau des Schwälmers Eberhard Unger zwischen Kasseler Straße, Chaumont Allee und B 3 entzogen. Viele Bürger hatten sich von der Entscheidung überrumpelt und nicht ausreichend informiert gefühlt. Deshalb organisierten Jens Müller, Jürgen Molz und Sven Koch ein Bürgerbegehren. Sie sammelten 600 Unterschriften und forderten, dass die Gemeindevertreter ihren Beschluss aufheben sollten, um den Weg für eine öffentliche Diskussion frei zu machen. Inzwischen habe sich die Bürgerinitiative aufgelöst, so Müller auf Nachfrage.



Diesen Wünschen entsprachen die Gemeindevertreter im Dezember 2021 aber mehrheitlich nicht. Die Folge: ein geplanter Bürgerentscheid. Im Februar 2022 vollzogen die Parlamentarier die Kehrtwende: Fraktionsübergreifend stellten sie den Antrag, ihren Beschluss vom Dezember rückgängig zu machen. Diesem stimmten sie bei einer Enthaltung zu. Sie stellten damals auch jedoch klar, dass mit der Aufhebung des Beschlusses vom Dezember 2021 kein Aufstellungsbeschluss über die zehnte Änderung des Bebauungsplans Nr. 9 „Auf dem Siegen“ gefasst wird. (Christina Zapf)