Bad Zwestener Manufaktur „Allton“ stellt Klangmöbel nun in Jesberg her

Von: Christina Zapf

Freuen sich über die vielen Möglichkeiten und die Arbeitserleichterung, die die neue Werkstatt in Jesberg bietet: von links Caspar Harbeke, Silke Hausser und Werkstattleiter Renat Gainutdinov. © Christina Zapf

Die Manufaktur „Allton“ aus Bad Zwesten ist mit ihrer Produktion nach Jesberg umgezogen. Nun befinden sich Zusammenbau, Oberflächenbehandlung, Verpackung und Versand unter einem Dach.

Jesberg/Bad Zwesten – Seit Januar werden ihre Klangliegen, Klangwiegen, Klangschaukelstühle, kleine Saiteninstrumente, Monochorde, Trommeln und Beimöbel – beispielsweise zu den Klangliegen – in der Kellerwaldgemeinde produziert. „Wir hatten lange auf die richtige Lösung gewartet“, sagt Silke Hausser.

In der Halle der ehemaligen Getränke-Quelle, Industriestraße, können Caspar Harbeke und Silke Hausser ihre vormals auf drei Standorte in Bad Zwesten verteilte Produktion bündeln. Zusammenbau, Oberflächenbehandlung, Verpackung und Versand befinden sich nun unter einem Dach.

Als Kleinstunternehmen mit weniger als zehn Mitarbeitern konnte Allton für die Verlangerung der Produktion bei der Leader-Region Kellerwald-Edersee beantragen. Die zuwendungsfähigen Ausgaben, die deutlich unter den Gesamtkosten lagen, betrugen 214 000 Euro. Der Zuschuss lag bei 35 Prozent, also rund 75 000 Euro. Allton trage zur Aufwertung regionaler Erzeugnisse bei und leiste einen Beitrag zur regionalen Wertschöpfung, so Lisa Küpper, Regionalmanagerin der Leader-Region Kellerwald-Edersee. „Wir sind froh, dass es diese Möglichkeit gibt. Ohne diese Hilfe wäre unser Vorhaben nicht möglich gewesen“, sagt Hausser über die Leader-Unterstützung.

Auf drei Standorte in Bad Zwesten verteilte Produktion nun auf einen in Jesberg gebündelt

Nachdem neue Fenster und ein neues Tor an der Seite sowie Trennwände im Gebäude eingebaut und neue Maschinen angeschafft und aufgebaut wurden, konnte im Januar die Produktion in Jesberg ihren Betrieb aufnehmen. Inzwischen hat sich alles eingespielt. Die Zusammenlegung der unterschiedlichen Produktionsstandorte erleichtert vor allem Renat Gainutdinov, Werkstattleiter und seit 26 Jahren bei Allton tätig, die Arbeit. Er muss nicht mehr zwischen drei Standorten hin und her fahren. In Bad Zwesten bleiben das Büro in Niederurff und die Klanggalerie im Kernort bestehen.

Der neue Produktionsstandort in Jesberg bietet mit einer Grundfläche von 500 Quadratmetern mehr Platz. Bislang wird für die Produktion nur das Erdgeschoss der Halle genutzt. Konkrete Pläne für die Nutzung des Obergeschosses gebe es noch nicht. Durch den Umzug können bis zu sechs neue Arbeitsplätze geschaffen werden. Ein neuer Mitarbeiter wurde laut Harbeke bereits eingestellt.

Allton hat seine Produktion nach Jesberg verlegt. Verkauft werden die Klangmöbel und Instrumente an Therapie- und Pflegeeinrichtungen, Unternehmen, öffentliche Einrichtungen sowie Privatpersonen. © Christina Zapf

„Die Nachfrage nach unseren Produkten steigt“, sagt der 62-Jährige. Derzeit gelte es, die Aufträge abzuarbeiten. Eigentlich wollten Hausser und Harbeke auch einen Ausbildungsplatz zum Schreiner anbieten, doch davon haben sie aufgrund der geringen Nachfrage wieder abgesehen. Die Jesberger Halle biete Potenzial für Neu- und Weiterentwicklungen im Bereich der Klanginstrumente. Gemeinsam mit den Kunden gehe es aber auch immer darum, die Produkte weiter zu optimieren. So hat der Klangschaukelstuhl nun Räder bekommen. „Außerdem haben wir Schrauben entwickelt, die man mit der Hand, ganz ohne Werkzeug, bewegen kann und die auch noch gut aussehen“, so Harbeke.

Was die Herstellung der Produkte und die Materialien angeht, arbeitet Allton eng mit regionalen Handwerkern zusammen. Absatz finden die Produkte in Europa und dem Rest der Welt. Aber auch in der Region sind sie laut Hausser zunehmend gefragt, beispielsweise in Seniorenheimen.

Am begehrtesten sind der Klangschaukelstuhl, die Klangliege und die kleinen Monochorde, so Harbeke. Mit Letzteren könnten Menschen auch im privaten Bereich Musik machen und so Stress abbauen.

Sie werden aber auch in der Klang- und Musiktherapie eingesetzt. Außerdem finden die Monochorde in der Physiotherapie Anwendung – indem sie aufgelegt werden, fühlt der Patient den Klang. „Es ist wie eine Streicheleinheit für den ganzen Körper“, sagt Harbeke. Die Schwingungen lockern die Muskulatur und helfen Stress abzubauen. (Christina Zapf)