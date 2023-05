Betzigerode: Fotovoltaik auf sieben Fußballfeldern

Von: Christina Zapf

Die Energiegenossenschaft Fulda-Eder plant, in Betzigerode eine 5 Hektar große Fotovoltaik-Freiflächenanlage aufzustellen. Der Standort steht noch nicht fest.

Betzigerode – Die Energiegenossenschaft Fulda-Eder plant im Bad Zwestener Ortsteil Betzigerode eine Fotovoltaik-Freiflächenanlage aufzustellen. Diese soll die Umstellung der Energieversorgung erleichtern – weg von fossilen Energieträgern hin zu erneuerbaren Ressourcen. Auf einer Bürgerinformationsveranstaltung hatte die Energiegenossenschaft Fulda-Eder unter anderem über den Standort, die geplante Größe und mögliche Auswirkungen von Spiegelungen informiert.

Laut des hessischen Energiegesetzes soll ein Prozent der Landesfläche für Fotovoltaik genutzt werden – eine riesige Fläche. Allein für Bad Zwesten bedeute das, Fotovoltaik auf 50 Hektar, so Bürgermeister Michael Köhler. Dazu Fragen und Antworten:

Wie groß soll die geplante Fotovoltaik-Freiflächenanlage werden?

Vorgesehen ist die Belegung von etwa fünf Hektar Fläche (etwa sieben Fußballfelder). Die Höchstleistung der Anlage läge bei 5,5 Megawatt.

Welche Standorte in Betzigerode kommen für die Fotovoltaik-Freiflächenanlage in Betracht?

Der vorgestellte Standort erfüllt die planerischen Voraussetzungen zur Errichtung einer Fotovoltaik-Freiflächenanlage und ist aufgrund der Hangneigung Richtung Südwesten sowie sehr geringer Acker- und Grünlandzahlen von im Schnitt rund 35 Punkten interessant.

Wer wäre neben der Energiegenossenschaft an dem Projekt beteiligt?

Zur Realisierung des Projektes will die Gemeinde mit dem Unternehmen EAM-Natur-Energie zusammenarbeiten. Zudem besteht die Möglichkeit einer weiteren Beteiligung der öffentlichen Hand, so Frank Martin, Vorstand der Energiegenossenschaft Fulda-Eder.

Wie kommt der über die Anlage erzeugte Strom ins Netz?

Da es sich noch um eine Projektidee handelt, gibt es derzeit noch mehrere Möglichkeiten, den Strom ins Netz einzuspeisen. Diese müssen bei der Realisierungsplanung noch verifiziert werden.

Welche Prognose kann zur Leistung und zum Ertrag der geplanten Anlage abgegeben werden?

Mit der vorgestellten Projektidee könnten bei einem jährlichen Verbrauch von 3500 Kilowattstunden rund 1500 Haushalte mit Sonnenstrom versorgt werden, teilt Martin mit.

Warum soll die Fotovoltaik-Freiflächenanlage in Betzigerode entstehen?

Grundsätzlich eignet sich jede Gemarkung mit gewissen Voraussetzungen für eine Fotovoltaik-Freiflächenanlage. Entscheidend seien die Lage und die Topografie sowie die Acker- und Grünlandzahlen der Fläche.

Was hat die Einwohner in der Info-Veranstaltung interessiert? Welche Bedenken hatten sie?

Grundsätzlich sind die Menschen nicht gegen ein solches Projekt. Die Nachfragen dazu bezogen sich im Wesentlichen auf die Nähe zur Wohnbebauung.

Fotovoltaik: Erneuerbare Ressourcen nutzen

Welche Anregungen gab es in der Bürgerinformationsveranstaltung?

Eine Bürgerbeteiligung wurde von Anfang an positiv gesehen. Es wurde angeregt, nach Alternativflächen zu suchen, die nicht so nah am Ortsrand sind. Man werde die Projektidee auf Basis der Anregungen weiterentwickeln, heißt es weiter.

Welche Vorteile hat eine Fotovoltaik-Freiflächenanlage für die Gemeinde Bad Zwesten?

Der Vorteil für die Gemeinde besteht unter anderem darin, Gewerbesteuern zu generieren. Darüber hinaus zahlt sie in ihren Projekten die kommunale Teilhabe in Höhe von 0,2 Cent für jede erzeugte Kilowattstunde. Das entspricht einer jährlichen Zahlung von rund 10 000 Euro. Das Hessische Energiegesetz sieht vor, ein Prozent der Landesfläche für Fotovoltaik-Anlagen zu nutzen.

Energiegenossenschaft Fulda-Eder Die Energiegenossenschaft Fulda-Eder verfolgt das Ziel, Aktivitäten rund um die Förderung regenerativer Energien voranzubringen und so einen Beitrag zur Energiewende zu leisten. Hintergrund sind der Klimawandel, steigende Energiekosten und die Zerstörung der Natur durch den Abbau und die Abhängigkeit von Kohle, Öl, Gas und Uran. „Bei uns steht die Förderung unserer Mitglieder (der Bürger) an erster Stelle“, heißt es auf der Internetseite der Energiegenossenschaft weiter. Bürger könnten sich schon mit 100 Euro beteiligen und so den Betrag in Solar-/Windenergieprojekte an bekannten Standorten investieren. (ciz)

Welche Schritte sind bis zur Realisierung der Anlage in Betzigerode nötig?

Es ist wichtig, die vor Ort lebenden Menschen einzubeziehen und um Zustimmung für das Projekt zu werben. Zudem müssen Pachtverträge abgeschlossen und ein naturwissenschaftliches Gutachten für eine Vegetationsperiode erstellt werden. Nach Erhalt der Baugenehmigung könnte dann der Bau beginnen.

Wie lautet das Fazit der Energiegenossenschaft Fulda-Eder nach der Bürgerinformationsveranstaltung in Bad Zwesten?

Es sei grundsätzlich der richtige Weg, Bürger von Beginn an in solche Projekte einzubeziehen, bilanziert Frank Martin. (Christina Zapf)