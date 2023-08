Der „Tag der Vereine“ in Bad Zwesten ist Chance, neue Mitglieder zu gewinnen

Von: Christina Zapf

Hoffen auf viele interessierte Besucher beim ersten „Tag der Vereine“ in Bad Zwesten: Karina Koch, Gemeinwesenarbeit, und Bürgermeister Achim Siebert. © Christina Zapf

Bad Zwesten – Der „Tag der Vereine“ soll Vereinen in Bad Zwesten die Chance geben, neue Mitglieder zu gewinnen. Karina Koch, von der Gemeinwesenarbeit Bad Zwesten, und Bürgermeister Achim Siebert treffen gerade die letzten Vorbereitungen für die Veranstaltung, die zum ersten Mal stattfindet. Der Eintritt ist kostenlos.

Los geht es am Sonntag, 3. September, ab 14 Uhr auf dem Festplatz am Dorfgemeinschaftshaus in Niederurff. Dort findet an diesem Wochenende, Start ist bereits am Freitag, 1. September, auch die Zeltkirmes Niederurff statt.

„Die Idee ist schon im November entstanden“, sagt Koch. Da die Veranstaltung parallel zur Zeltkirmes stattfindet, sollen die teilnehmenden Vereine so auch gleich von den Kirmesbesuchern profitieren. Außerdem gebe es bereits ein großes Zelt, sanitäre Anlagen und Gastronomie. „Die Vereine profitieren, haben aber wenig Aufwand“, sagt Koch. Je nachdem wie die Resonanz bei den Vereinen der Gemeinde ausfalle, könne die Veranstaltung künftig jedes Jahr stattfinden, da sind sich Koch und Siebert einig.

„Tag der Vereine“ findet erstmals in Bad Zwesten statt

Wie sich die Vereine vorstellen möchten, bleibe ihnen überlassen – ob mit Flyern, Stand, Pavillon oder an bereitgestellten Stellwänden. „Wir haben den Mitgliedern geraten, auch ihre Vereins-T-Shirts zu tragen“, sagt Koch. Vereine dürften nicht mehr erwarten, dass die Menschen von allein den Weg zu ihnen finden.

Um die Mitglieder müsse heute aktiv geworben werden. „Dabei ist auch Kreativität gefragt“, sagt Koch. Sie verweist auf den Dreh von Videos und auf Social-Media-Plattformen – beides Wege, um potenzielle Mitglieder zu erreichen. Als positives Beispiel dafür, dass es gelingen kann, die Mitgliederzahl mit Engagement deutlich zu erhöhen, nennt der Bürgermeister den Tennisverein TC Bad Zwesten. „Er war kurz vor der Auflösung“, sagt Siebert. Ein Grund: Viele Menschen in der Gemeinde hätten lange nicht gewusst, dass es den Verein gibt.

Am „Tag der Vereine“ präsentiert die Feuerwehr das große Katastrophenschutzfahrzeug, es gibt ein Spielmobil und Kinder, die am Zumba-Angebot bei den Ferienspielen teilnehmen, könnten das Gelernte aufführen, so Koch. Der TSV Urfftal stellt einen Kicker auf und es gibt eine Tombola. Die drei Chöre der Gemeinde werden am „Tag der Vereine“ auftreten: Gemischter Chor, Posaunenchor und Kirchenchor.

„Tag der Vereine“: Ziel ist, neue Mitglieder zu gewinnen

Neben der Mitgliedergewinnung sei auch eine bessere Vernetzung der rund 60 Vereine in der Gemeinde untereinander Ziel der Veranstaltung. Es gehe darum: „Wie kann man sich unterstützen?“, sagt Siebert. „Der Gemeinschaftsgedanke ist wichtig, den wollen wir weiter ausbauen.“

Karina Koch ist unter anderem zuständig für die Betreuung von Ehrenamtlichen und Vereinen in der Gemeinde. Außerdem organisiert sie die Ferienspiele und einen Runden Tisch (einmal in Quartal), um Vereine und Arbeitskreise besser zu vernetzen, und beispielsweise über Förderprogramme zu informieren. Dieser werde, ebenso wie ihre Sprechstunde für Vereine, gut angenommen.

Auch in die Ferienspiele hat Koch die Vereine miteinbezogen, damit die Kinder in der Gemeinde diese kennenlernen können. Am „Tag der Vereine“ können sich nun auch Jugendliche und Erwachsene einen Überblick von den Vereinen in der Gemeinde und ihren Angeboten verschaffen.

Der „Tag der Vereine“ endet mit der musikalischen Schlussandacht des evangelischen Kirchenchors ab 17.15 Uhr. Die Niederurffer Zeltkirmes selbst dauert darüber hinaus an. (Christina Zapf)