Gegenwind für die Windkraft: Bürgerinitiative in Bad Zwesten und Borken gegründet 

Ob sie die Pläne aufhalten können, wissen sie nicht. Sie wollen auf jeden Fall eines: die Bürger aufklären. Die Borkener und Bad Zwestener sollen wissen, was ihnen auf der Altenburg droht.

Dort könnten bis zu sieben Windkraftanlagen entstehen (wir berichteten). „Viele wissen gar nicht, dass Windkraftanlagen gebaut werden sollen“, sagt Rainer Stirn von der Bürgerinitiative GegenWind Altenburg.

Die neu formierte Initiative möchte das ändern. Sie lädt zu einer Informationsveranstaltung ein. Beginn am Dienstag, 5. März, im Dorfgemeinschaftshaus Niederurff ist um 19 Uhr.

Udo Sakowski gehört zu den Gründern der gut 15-köpfigen Bürgerinitiative. Vor einigen Wochen wollte er in Bad Zwesten ein Stimmungsbild einholen. Binnen einer halben Stunde hatte er 40 Unterschriften gegen den Windpark zusammen. „Das gab mir zu denken“, erklärt der Niederurffer. Die Bürgerinitiative hat nichts gegen die Energiewende. „Es wird keiner widersprechen, dass Wind und Wasserkraft ökologische Alternativen zu Öl und Kohle sind“, heißt es in einem Papier von Sakowski. „Aber bitte da, wo sie keinen stören, die Natur nicht beeinträchtigen und keinen Schaden anrichten.“

Genau das sei aber auf der Altenburg der Fall. So müsste für die Anlagen ein Hektar Wald gerodet werden, hinzu kämen Zufahrtswege für den Lastentransport und Stromleitungen. „Wir müssen die Energiewende doch in Einklang mit Natur und Bevölkerung machen“, fordert Sakowski. Rainer Stirn hält es für falsch, den Wald zu opfern, obwohl die Möglichkeiten der regenerativen Energien - etwa in der Fotovoltaik - noch nicht ausgeschöpft seinen. Vor allem sorgt er sich, dass die möglichen sieben Windräder nur ein erster Fuß in der Tür sind. Es könnten weitere folgen. Nachverdichtung lautet das Stichwort.

Stirn und Sakowski möchten bei der Windkraft „die Bürger mit ins Boot holen“. Ob sie mit ihrer Bürgerinitiative zu spät sind? „Besser spät als nie“, sagt Stirn. Bislang sei kein Bauantrag für die Anlagen gestellt worden. „Solange das Verfahren nicht läuft, kann man noch eingreifen“, sagt Timo Keller, der sich ebenfalls in der Initiative engagiert.

Kontakt: Per Mail an GegenwindAltenburg@gmx.de

