Glühwein an der Kneipentür: Bad Zwestener Gastronom sucht im Lockdown Wege, um Geld zu verdienen

Alles to go im „Black Pearl“

+ © Christian Rinnert Das war vor dem Lockdown: Jürgen Gräf will ab heute vor seinem Lokal Black Pearl in Bad Zwesten Getränke zum Mitnehmen anbieten. © Christian Rinnert

Jürgen Gräf hat keinen Tag länger Geduld und Zeit: Dem Gastronomen, der seit August in Bad Zwesten sein Lokal „Black Pearl“ betreibt, geht im Lockdown die finanzielle Puste aus. Deshalb bietet er heute und morgen und auch am Samstag, 20. Februar, jeweils von 18 bis 20 Uhr Glühwein und Glüh-Gin an der Eingangstür des Black Pearl an. Alles to go, also zum Mitnehmen.