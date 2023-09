Improvisieren liegt ihm: Schulpfarrer und -seelsorger der CJD geht in Ruhestand

Von: Christina Zapf

Teilen

Schulpfarrer und Schulseelsorger Hans Walther Reeh geht nach 14 Jahren an der CJD Jugenddorf-Christophorusschule Oberurff in Ruhestand. © Christina Zapf

Hans Walther Reeh von der CJD geht in Ruhestand.

Oberurff-Schiffelborn – Hans Walther Reeh geht in den Ruhestand. Seine Nachfolgerin ist Kerstin Palisaar. Seit 2009 war Reeh der erste Vollzeit-Schulpfarrer an der CJD Jugenddorf-Christophorusschule Oberurff. Davor arbeitete er 16 Jahre lang als Pfarrer der Evangelischen Stadtkirche Fritzlar.

Hans Walther Reeh unterrichtete auch das Fach Religion und war im Bereich der Schulseelsorge tätig. Die CJD Oberurff wurde 1953 gegründet und gehört zum Christlichen Jugenddorfwerk Deutschlands. Deshalb ist Religion dort ein Pflichtfach. „Ich war hauptsächlich in der Oberstufe tätig“, sagt Reeh. An der CJD Oberurff gebe es fast immer einen Leistungskurs Religion. „Dort kann man sehr gut theologisch mit den Schülern arbeiten“, sagt der 65-Jährige. Insbesondere wenn es um die Existenz Gottes gehe, sei es spannend, sich mit Schülern auszutauschen. „Sie stellen alte Fragen immer wieder ganz neu“, sagt er. Zeitgemäße Antworten darauf zu finden, habe ihn jung gehalten.

Reeh ist gebürtig aus Namibia – Er lernte viele Orte in seinem (Berufs-)Leben kennen

Zum Pastor für den Dienst in der weltweiten Kirche wurde Reeh im Missionsseminar Hermannsburg ausgebildet. Dieses war Teil des Evangelisch-lutherischen Missionswerkes in Niedersachsen (ELM). „Ich hatte zunächst nichts mit Hessen zu tun“, sagt er. Denn es zog ihn von Niedersachsen hinaus in die Welt. Bevor er an die Evangelische Stadtkirche in Fritzlar kam, sei er eine Zeit lang in Kapstadt, Südafrika als Pfarrer tätig gewesen. Dabei war Afrika für ihn keine Unbekannte, denn er ist gebürtig aus Namibia. Bei den zahlreichen Ortswechseln in seinem Lebenslauf sei oft Improvisationstalent gefragt gewesen.

An der Schule in Oberurff-Schiffelborn habe er sich wohlgefühlt. „Wenn ich aufs Gelände gefahren bin, dachte ich, ich fahre auf meine Insel.“ Als Schulpfarrer gestaltete er das spirituelle Leben an der Jugenddorf-Christophorusschule. Mit Lehrern, die das Fach Religion unterrichten, arbeitete er beispielsweise Gottesdienste aus. Spaß hatte er auch an Meditationen vor Lehrerkonferenzen. „Spirituelle Impulse zu geben, war eine schöne Herausforderung“, sagt Reeh, der betont, dass die Schulseelsorge alle Menschen an der Jugenddorf-Christophorusschule betreffe, nicht nur die Schüler.

Der Wechsel von einer Kirchengemeinde in eine Schule sei ein einschneidender Schritt

Improvisieren war nicht nur Teil seines Lebens und Unterrichts, sondern häufig auch seiner schulseelsorgerischen Arbeit. Als Beispiel nennt er einen Unfall vor wenigen Wochen, bei dem ein CJD-Schüler ums Leben kam. „Solche Ereignisse müssen verarbeitet werden. Diesen Prozess mitzugestalten, war meine Aufgabe“, sagt Reeh. Wenn Schüler mit Problemen und Anliegen zu ihm kamen, sei es ihm wichtig gewesen, offen zu sein. Er habe versucht, sie und ihre Probleme in ihrem individuellen, eigenen Kontext zu sehen.

Der Wechsel von einer Kirchengemeinde in eine Schule sei ein einschneidender Schritt, das will er auch seiner Nachfolgerin mit auf den Weg geben. „Schule ist komplett anders. Man muss sich neu erfinden.“

Seine Interessen sind für den Ruhestand breit gefächert: unter anderem Literatur, Musik und Kunst

Auch bei Reeh, der in Kassel lebt, beginnt mit dem Eintritt in den Ruhestand ein neuer Lebensabschnitt. „Ich will kosten und schmecken, wie er sich anfühlt. Dann werde ich schon etwas finden, mit dem ich mich beschäftigen kann.“

Seine Interessen sind breit gefächert: unter anderem Literatur, Musik und Kunst. Weiterhin möchte er dabei mitwirken, andere Pfarrer und Lehrer in einem einjährigen Weiterbildungskurs der Landeskirchen Kurhessen-Waldeck und Hessen-Nassau zu Schulseelsorgern auszubilden. Bei allem anderen was sich ergibt, kommt ihm sicher sein Improvisationstalent zugute. (Christina Zapf)