In Bad Zwesten endet mit dem Wechsel im Rathaus eine Ära

Von: Christina Zapf

Gelöste Stimmung bei den Klängen von „Die Hölle morgen früh“: Achim Siebert, frisch vereidigter Bürgermeister und Michael Köhler, der Ende Juni aus dem Amt scheidet. © Christina Zapf

24 Jahre ist Michael Köhler (FDP) Bürgermeister von Bad Zwesten gewesen. Nun wurde er verabschiedet. Seine Amtszeit endet im Juni. Nachfolger und neuer Rathauschef ist ab 1. Juli Achim Siebert (unabhängig).

Bad Zwesten – Viele Menschen sind zur Verabschiedung von Bürgermeister Michael Köhler und der Amtseinführung seines Nachfolgers, Achim Siebert, am Freitag ins Kurhaus gekommen: Familienmitglieder, Freunde und Einwohner der Gemeinde. Beide Männer erhalten sowohl vor als auch nach der Gemeindevertretersitzung ungezählte Glückwünsche für ihren neuen Lebensabschnitt.

Zuerst wird Michael Köhler mit vielen Reden verabschiedet, dann folgt die Vereidigung von Achim Siebert. Die Eventband „Madison“ lockert den Abend mit ihrer Musik auf. Sven Winkel und Sandra Siebert, Ehefrau von Achim Siebert, sangen unter anderem „Ain’t No Mountain High Enough“, „The Winner Takes It All“, “Sweet Caroline“ und „Die Hölle morgen früh“.

In Bad Zwesten haben in den 90er-Jahren geborene Menschen nur einen einzigen Bürgermeister bewusst miterlebt: Michael Köhler. Doch einige Gäste im Saal können sich einige noch an das Jahr 1999 in dem der damals 28-Jährige erstmals zum Rathauschef gewählt wurde: Damals war Roland Koch hessischer Ministerpräsident, Gerhard Schröder Bundeskanzler und der HSV – Köhlers Lieblingsverein – belegte den dritten Platz in der Ersten Bundesliga, so der Parlamentsvorsitzende Dr. Stephan Lanzke (SPD). „Sie haben mit Ihrer Arbeit in der Gemeinde Spuren hinterlassen“, sagt er. Als Beispiele nennt Lanzke die Jausenstation, die Kita „Welt-Entdecker“, neue Feuerwehrhäuser und den Mehrgenerationenspielplatz im Kurpark.

An Köhlers ersten Wahlsieg können sich die Bad Zwestener Karin und Manfred Hopke noch gut erinnern. Doch 24 Jahre – das sei keine allzu lange Zeit. Sie selbst sind schon 56 Jahre verheiratet. Auch Hans und Melitta Michel aus Bad Zwesten haben sich den besonderen Abend nicht entgehen lassen. „Michael Köhler hatte es nicht immer leicht“, sind sie sich einig. Nicht alle hätten 1999 an den damals 28-Jährigen, der aus Waldeck-Frankenberg stammt, geglaubt, sagt auch der Kasseler Regierungspräsident Mark Weinmeister (CDU). Doch einmal im Amt, wählten ihn die Bad Zwestener noch weitere Male. „Es gibt nichts Schöneres, als wenn man selbst entscheiden kann, wann das Ende einer schönen Zeit ist“, so Weinmeister zu Köhler. Donate und Marko Schaumburg sind aus Wenzigerode. Sie ist dort im Ortsbeirat, er im Kirchenvorstand engagiert. „Wir vertreten unser Dorf“, sagt Marko Schaumburg.

Gönnen sich vor dem Nachhauseweg noch einen Sekt und ein paar Häppchen: Karin und Manfred Hopke aus Bad Zwesten. Sie erlebten auch die Bürgermeisterwahl 1999 mit. © Zapf, Christina

Boris Kempiak ist aus Bischhausen, Jane Daniel aus Waldeck. Beide sind, wie Philipp Rudolph, ehemalige Klassenkameraden von Achim Siebert, legten 2000 mit ihm das Abitur an der Christophorusschule ab und wollten diesen wichtigen Tag im Leben ihres Freundes nicht verpassen. Achim Siebert habe den Vorteil, dass er die Gemeinde von Kindesbeinen an kenne, sagt Werner Lange (SPD), Kreisbeigeordneter, der Landrat Winfried Becker vertritt. Michael Köhler selbst verabschiedet sich mit den Worten „In der Kommunalpolitik sieht man, was man tut – I did it my way.“

Sind mittendrin bei der Feier im Kurhaus: von links Natascha Rath, Leiterin der Kurverwaltung, mit Milena Hebig, Patricia Koch und Selina Schäfer. © Zapf, Christina