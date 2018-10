Kritik am Naturpark Kellerwald-Edersee: Wanderwege lassen auf sich warten

Bad Zwesten. Die CDU Bad Zwesten ist unzufrieden mit der Umsetzung des Wanderwegekonzepts in der Region Kellerwald.

Der Naturpark Kellerwald-Edersee wollte eine einheitliche Beschilderung bereits seit zehn Jahren umgesetzt haben, heißt es in einer Mitteilung der Partei. So seien für den Kurort drei Wanderparkplätze geplant: der Parkplatz am Waldcamping, der Waldparkplatz Hardtwaldklinik und am Freizeitteich in Oberurff-Schiffelborn. Zuletzt sei versprochen worden, die fehlenden Wege bis Ende 2017 zu markieren und zu beschildern.

„Wieder ist seit Monaten kein einziges Schild gesetzt oder geklebt. Die lange Untätigkeit des Naturparks ist für uns völlig inakzeptabel. Weitere Ausreden lassen wir nicht mehr gelten“, wird der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Tim Hilgenberg, der auch Verbandsmitglied des Naturparks ist, zitiert. Er kündigt eine Parlaments-Initiative seiner Fraktion an. „Wir werden in der Verbandsversammlung und der Gemeindevertretung Anträge stellen, damit das Projekt endlich mal zum Abschluss kommt.“

Kritik kommt auch von Bürgermeister Michael Köhler: „Die Zeitdauer zwischen Mittelbewilligung und Ausführung von über zwei Jahren ist entschieden zu lang“, sagt er auf Anfrage. Er erwarte, dass das Projekt dieses Jahr abgeschlossen wird.

Unterdessen wartet man beim Zweckverband Naturpark Kellerwald-Edersee auf eine Nachricht aus Wiesbaden. Sobald das Umweltministerium einer Erweiterung des Naturparks zugestimmt hat, sollen die neuen Wanderkarten in den Druck gehen. Auch die Wege könnten direkt markiert werden. „Es ist alles fertig“, sagt Geschäftsführer Rainer Paulus. Er rechnet in diesem Monat mit einer Zusage des Ministeriums.