Mit Musik Stress reduzieren: Weiterbildung Hessen zertifiziert Musikresonanz-Akademie

Von: Christina Zapf

Teilen

An der Tischtrommel: von links Mitarbeiterin Regina Raab mit Caspar Harbeke und Silke Hausser. Das Instrument wird auch bei Veranstaltungen der Musikresonanz-Akademie eingesetzt. © Christina zapf

Die Musikresonanz-Akademie in Bad Zwesten hat das Zertifikat „Geprüfte Weiterbildungseinrichtung“ des Vereins Weiterbildung Hessen erhalten.

Bad Zwesten – Die Musikresonanz-Akademie in Bad Zwesten hat das Zertifikat „Geprüfte Weiterbildungseinrichtung“ des Vereins Weiterbildung Hessen erhalten. Das Gütesiegel zeigt, dass die Akademie bei ihrer Arbeit hohe Standards einhält und seriöse Teilnahmebedingungen bietet. Das Zertifikat steht unter anderem für Qualitätssicherung, Transparenz und Verbraucherschutz, erläutert der Inhaber der Musikresonanz-Akademie, Caspar Harbeke. Er hat sie 2021 gegründet und so von der Manufaktur „Allton“ abgespaltet.

„Wir können jetzt auch Bildungsurlaube anbieten“, sagt Harbeke. Das Zertifikat „Geprüfte Weiterbildungseinrichtung“ hat die Musikresonanz-Akademie vorläufig für drei Jahre. Möchte sie es darüber hinaus behalten, muss sie die dafür nötigen Standards weiter einhalten.

Musikresonanz-Akademie hat ihren Sitz in Bad Zwesten: Workshops in der Klanggalerie

Die Musikresonanz-Akademie hat ihren Sitz in Bad Zwesten, Wildunger Straße 7. Veranstaltungen werden vorwiegend in der dortigen Klanggalerie angeboten. Wird mehr Platz benötigt, werden die Workshops auch mal ins Kurhaus verlegt. „Man kann die Musikresonanz-Akademie aber auch buchen. Dann findet der Workshop zum Beispiel im Kindergarten oder im Seniorenheim statt“, sagt Harbeke. So sei es für die Einrichtungen leichter, die Teilnahme für mehrere Mitarbeiter zu koordinieren.

Zielgruppe der Workshops sind unter anderem Coaches, Therapeuten, Pädagogen und Betreuer in Seniorenheimen. Sie alle können Musik in ihrem Arbeitsfeld nutzen. In der Musikresonanz-Akademie bekommen sie praxisorientiertes und fundiertes Wissen über den Einsatz von Musik für aktive und regenerative Prozesse vermittelt, so Harbeke. Der Schwerpunkt der Angebote liegt dabei auf der beruflichen Fort- und Weiterbildung. In der Musikresonanz-Akademie erfahren die Workshop-Teilnehmer, wie einfach es ist, zu musizieren – auch ohne Notenkenntnisse.

Musikresonanz-Akademie in Bad Zwesten kooperiert auch mit der Deutschen Gesellschaft für Musiktherapie

Außerdem spüren sie, welche positiven Wirkungen die Musik auf Körper, Geist und Seele hat und können – je nach Kurs – lernen, Gruppen musikalisch anzuleiten. Musikalischen Impulse führen zur Regeneration, helfen, psychischen Stress zu bewältigen und mobilisieren neue Energieressourcen. Sowohl die Anwendung der Allton-Klangmöbel als auch die Nutzung leicht bedienbarer vibroakustischer Musikinstrumente wie Klangwiege, Monochord, Tischtrommel und Klangschale wird in den Workshops vermittelt.

Weiterbildung Hessen Um die Qualität von Weiterbildung zu sichern, sind gewisse Standards und Transparenz unverzichtbar. Daher wurde 2003 der Verein Weiterbildung Hessen von 50 hessischen Weiterbildungseinrichtungen mit Unterstützung des hessischen Wirtschaftsministeriums gegründet. Heute verpflichten sich rund 320 hessische Einrichtungen der allgemeinen, beruflichen und politischen Bildung zu hoher Qualität. Sie alle haben ein wissenschaftlich anerkanntes Zertifizierungsverfahren erfolgreich absolviert und führen das Gütesiegel „Geprüfte Weiterbildungseinrichtung“. (ciz)

„Die Atmosphäre während der Workshops ist entspannt, aber trotzdem lehrreich“, sagt Harbeke. Es gehe um nonverbale Kommunikation über Musik, aber auch um Teambuilding und Coaching, so die pädagogische Leiterin, Silke Hausser. Sie und Harbeke können im Bereich der Musikresonanz und Gesundheit auf langjährige Erfahrung zurückgreifen. Die übrigen Dozenten der Musikresonanz-Akademie kommen aus ganz Deutschland und dem Ausland.

Die Einrichtung arbeitet unter anderem mit Universitäten in Köln und Hannover zusammen, um Studenten Selbsterfahrungskurse anzubieten. Die künftigen Musikpädagogen wissen dann um die Möglichkeiten, die Rhythmus und Instrumente für ihre Arbeit bieten. Und es ist noch mehr geplant: „Gerade erarbeiten wir ein Konzept, dass Musiktherapie an Unis kommt“, sagt Harbeke. Dann als fester Bestandteil der dortigen Ausbildung.

Die Musikresonanz-Akademie in Bad Zwesten kooperiert auch mit der Deutschen Gesellschaft für Musiktherapie. Über diese Institution können Menschen sich für die Angebote in Bad Zwesten anmelden und dann Fort- und Weiterbildungspunkte erwerben.

Workshop an der großen Tischtrommel

Workshop „Tischtrommel-Konferenz – Systemische Reflexionen“ vom 24. bis 26. November 2023 in der Klanggalerie: An der großen Tischtrommel können neue Perspektiven auf belastende Arbeitsprozesse spielend entwickelt werden. Teilnehmer erhalten Gelegenheit, eine Vielzahl an speziell für die Tischtrommel entwickelten Aufstellungstechniken kennenzulernen. Dabei können sie sich spielerisch und dennoch konkret mit Belastungen aus ihrem Arbeitsalltag auseinandersetzen. Diplom-Musiktherapeut Jochen Sattler leitet den Workshop, der sich an alle in sozialen Kontexten Tätige, wie Team- und Gruppenleiter, Führungskräfte aus Therapie, Pflege, Medizin, Schule und Beratung richtet. Die Teilnahme kostet 260 Euro. Die Veranstaltung wird von der Deutsche Musiktherapeutische Gesellschaft als Fortbildung anerkannt. (Christina Zapf)