Neuer Hochbehälter bietet viel Platz für Trinkwasser

Von: Christina Zapf

Der Hochbehälter besteht aus zwei großen Tanks: von links Wassermeister und Bauhofleiter Matthias Otschenaschek, Bürgermeister Michael Köhler, Jochen Arndt, neuer Bauhofleiter ab Juli 2023 in Bad Zwesten. © Christina Zapf

Zwischen 2018 und 2019 wurde er erbaut. Nun thront der neue Hochbehälter schon eine Weile über Bad Zwesten. Warum ist er so wichtig?

Bad Zwesten – Zwischen 2018 und 2019 wurde er erbaut. Nun thront der neue Hochbehälter schon eine Weile über Bad Zwesten und versorgt die Einwohner der Kerngemeinde mit Wasser. Doch was hat es mit dem neuen Hochbehälter auf sich?



Die Aufgabe: Sein Bau war notwendig, denn er ersetzt die drei alten, sanierungsbedürftigen Hochbehälter. In einer grünen Umhausung im Wald stehen nun zwei gigantische Tanks. Sie wurden erst in der Halle zusammengeschweißt. „Pro Tank hat es zwei Wochen gedauert, bis er fertig war“, sagt der scheidende Wassermeister und Bauhofleiter Matthias Otschenaschek. Die beiden Tanks sind jeweils sechs Meter hoch und haben einen Durchmesser von elf Metern. Ihre Wände sind nur 3,5 Millimeter dick. Die Befüllung, die Raumtemperatur und die Regulierung des Drucks können digital gesteuert werden.

Der neue, frei stehende Hochbehälter besteht aus rostfreiem Stahl. Damit unterscheidet er sich von seinen Vorgängern, die in die Erde eingelassen und im Innern gefliest waren. „Die Fugen zwischen den Fliesen in den alten Behältern wurden durch die Wasserbewegung ausgewaschen“, so Otschenaschek.



Das Problem: Das Wasser konnte die Fliesen unterwandern. „Dann ist es mikrobiologisch nicht mehr einwandfrei.“ Die neuen Stahltanks seien hygienischer. „Wir haben den Anspruch, eine hohe Trinkwasserqualität zu bieten. Nun können ist das mit modernster Technik möglich“, sagt Bürgermeister Michael Köhler.



Neuer Hochbehälter reduziert zu schwachen Druck auf Leitungen

Das Fassungsvermögen: Die drei alten Hochbehälter hatten ein Fassungsvermögen von zweimal 100 Kubikmetern Wasser, zweimal 150 Kubikmetern und zweimal 400 Kubikmetern. In die zwei Tanks des neuen Hochbehälters passen jeweils 600 Kubikmeter Trinkwasser. Die alten Hochbehälter waren 1949 sowie Ende der 1960er/Anfang der 1970er Jahre gebaut worden.

Der tägliche Wasserbedarf in Bad Zwesten liegt bei 600 Kubikmetern, so Otschenaschek. Der neue Hochbehälter fasst diese Menge zweimal. „Wir können den Ort zwei Tage lang mit Wasser versorgen“, sagt er. „Wenn die Einwohner nicht aus irgendeinem Grund anfangen, Wasser zu bunkern. Dann wäre der Vorrat schneller aufgebraucht.“



Die unlängst angeschafften Notstromaggregate sorgen dafür, dass die Trinkwasserversorgung auch im Falle eines länger andauernden Stromausfalls aufrechterhalten werden kann. Sie halten die Pumpen, die das Wasser in die Tanks befördern am Laufen.



Die Kosten: Der Bau eines neuen Hochbehälters sei die günstigste und nachhaltigste Lösung gewesen, um die Trinkwasserversorgung in Bad Zwesten sicherzustellen.

„Die Baukosten wurden nicht ausgeschöpft“, sagt Bürgermeister Michael Köhler. Rund 1,4 Millionen Euro hat der neue Hochbehälter inklusive Rohrleitungsbau sowie zwei Druckminderungsanlagen.



Je höher der Standort, desto mehr Druck kann erzeugt werden

Der Standort: Der neue Hochbehälter steht laut des ehemaligen Wassermeisters und Bauhofleiters Matthias Otschenaschek an der höchsten Stelle in Bad Zwesten, in der Nähe der Hardtwaldklinik I.

An diesem Standort kann er optimal für den nötigen Wasserdruck sorgen. „Ein zu schwacher Druck an einzelnen Stellen in Bad Zwesten wurde verbessert“, sagt Otschenaschek über den neuen Hochbehälter. Das Trinkwasser in den beiden stammt aus der Lecktopf-Quelle bei Braunau. Der neue Hochbehälter versorgt die Kerngemeinde mit Trinkwasser. Das Wasserwerk Löwensprudel, an das der Hochbehälter angeschlossen ist, versorgt auch Oberurff-Schiffelborn.



Die alten Hochbehälter: Die alten Hochbehälter werden nicht abgerissen. Sie dienen unter anderem der Speicherung von Löschwasser. (Christina Zapf)

Wassermeister geht „Als Wassermeister bis du 24/7 im Einsatz. Man muss sich der großen Verantwortung bewusst sein“, sagt Matthias Otschenaschek. Er wechselt zum 1. Juli als Wassermeister zur Stadt Borken. Neuer Bauhofleiter in Bad Zwesten wird Jochen Arndt, bislang dort Stellvertreter. Sein Wissen als Wassermeister hat Otschenaschek an zwei weitere Mitarbeiter des Bauhofs weitergegeben. Wer sein Nachfolger als Wassermeister wird, ist noch offen. Gärtner Alf Brackelmann ist der neue stellvertretende Bauhofleiter in Bad Zwesten. Otschenaschek war 27 Jahre für die Gemeinde Bad Zwesten tätig. Ab Anfang 2018 war der gelernte Kommunikationstechniker der Bauhofleiter. 2017 hatte sich Otschenaschek zum geprüften Wassermeister weitergebildet. (ciz)