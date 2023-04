Neuer Verein will den Hohen Kellerwald schützen

Von: Christina Zapf

Die Schäden im Hohen Kellerwald sind von oben zu sehen: Schutzgemeinschaft Hoher Kellerwald wurde in der Alten Pfarrei in Niederurff gegründet. Das Foto wurde mit einer Drohne aufgenommen. © Martin Häusling

Der neu gegründete Verein „Schutzgemeinschaft Hoher Kellerwald“ in Bad Zwesten setzt sich für Naturschutz und Landschaftspflege ein.

Niederurff – Ein neu gegründeter Verein setzt sich für den Schutz des Hohen Kellerwaldes bei Bad Zwesten ein. In der Gründungsversammlung der Schutzgemeinschaft Hoher Kellerwald im Bad Zwestener Ortsteil Niederurff wurden Dieter Kraushaar (1. Vorsitzender), Eva Raabe (2.Vorsitzende), Donate Schaumburg (Kassenwartin) und Gesche Aldick (Schriftführerin) in den Vorstand des neuen Vereins gewählt.



Sind im Vorstand der Schutzgemeinschaft Hoher Kellerwald: von links Donate Schaumburg (Kassenwartin), Dieter Kraushaar (1. Vorsitzender), Eva Raabe (2.Vorsitzende) und Gesche Aldick (Schriftführerin). © Schutzgemeinschaft Hoher Kellerwald

Wie viele Menschen haben an der Gründungsveranstaltung teilgenommen?

Bislang hat die Schutzgemeinschaft Hoher Kellerwald 18 Mitglieder. An der Gründungsveranstaltung hatten rund 25 Interessierte teilgenommen. „Damit haben wir mehr Menschen erreicht, als gedacht“, sagt Dieter Kraushaar. Für eine Vereinsgründung seien mindestens sieben Mitglieder notwendig.



Warum muss der Hohe Kellerwald geschützt werden?

Der Wald wurde 2007 durch den Orkan Kyrill stark in Mitleidenschaft gezogen. Außerdem hat der Borkenkäfer dafür gesorgt, dass viele Bäume – insbesondere Fichten – abgestorben sind. „Das Hauptproblem ist, dass Tannen und Fichten total kaputt sind“, sagt Kraushaar. Doch auch an den Buchen seien die langen Trockenperioden in den vergangenen Jahren nicht spurlos vorübergegangen. „Das Kronendach ist teilweise kaputt“, sagt der 1. Vorsitzende der Schutzgemeinschaft Hoher Kellerwald.



Die Folge: Junge Bäume können nicht nachwachsen, weil sie der Sonne ungeschützt ausgesetzt sind und vertrocknen. Außerdem kommt dem Wald als Wasserspeicher eine große Bedeutung zu. Ein Quadratmeter Waldboden kann laut Kraushaar bis zu 200 Liter Wasser speichern. Gerade mit der Tendenz, dass die Niederschläge weniger werden, sei es wichtig, dass der Wald auch künftig möglichst viel von der wertvollen, lebenswichtigen Ressource speichern könne.



Auf welches Gebiet konzentriert sich die Schutzgemeinschaft?

Das Gebiet erstreckt sich über den Niederurffer, den Oberurffer und den Bad Zwestener Wald, reicht aber auch bis in den Wald der Hegegemeinschaft Burgwald-Kellerwald (Zusammenschluss der Jagdausübungsberechtigten mehrerer benachbarter Reviere, die eine landschaftliche Einheit bilden) hinein.



Was sind die Ziele des neuen Vereins?

Es gehe darum, gute Lösungen zu erarbeiten, um den Hohen Kellerwald bei Bad Zwesten zu schützen und um ihn in einem guten Zustand zu erhalten. Im Kern heißt das: Naturschutz und Landschaftspflege. Kraushaar sieht den Wald als Generationenprojekt. „Ich möchte meinen Kindern und Enkeln einen gesunden Wald hinterlassen“, sagt er. Der Verein soll Foren und Workshops initiieren sowie Experten für Vorträge einladen. „Wir wollen dafür sorgen, dass der Wald in den Köpfen präsenter ist.“ Es gehe darum, Wissen auszutauschen. Beispielsweise könne man gemeinsam überlegen, wie man kahle Flächen neu bepflanzt.



Ziel müsse sein, alles dafür zu tun, um das Ökosystem Wald zu erhalten. Damit sich auch in Zukunft Menschen dafür einsetzen, will die Schutzgemeinschaft mit Schulen und Kindertagesstätten in der Gemeinde zusammenarbeiten. „So können wir schon bei jungen Menschen das Bewusstsein für Pflege und Schutz des Waldes schärfen“, sagt Kraushaar, der in Niederurff selbst Waldinteressent ist. „Der Wald ist eine unserer Lebensgrundlagen und damit ein hohes Gut.“



Dass es um den Hohen Kellerwald nicht gut bestellt ist, haben mehrere Experten, unter ihnen auch Professor Dr. Pierre Ibisch von der Hochschule Eberswalde, festgestellt. Auf die Schutzgemeinschaft wartet also keine leichte Aufgabe.

„Es ist kein einfacher Weg, es gibt viele Interessen“, sagt Kraushaar. Und auch die Meinungen, wer oder was für den schlechten Zustand des Waldes verantwortlich ist, seien geteilt. Das hätten unter anderem die von Bürgermeister Michael Köhler initiierten Runden Tische anlässlich der zu großen Rotwildpopulation um Bad Zwesten, die sich negativ auf den Waldzustand auswirkt, gezeigt. Zu dem Gebiet, auf das die Schutzgemeinschaft Hoher Kellerwald blickt, gehören Privat-, Interessenten- und Staatswald. Es gehe darum, miteinander zu reden und nicht übereinander. Der Verein habe das Ziel, unterschiedliche Menschen zusammenzubringen. Gemeinsam könne man den Wald am besten schützen.



Warum ist der Verein notwendig?

Ein Verein kann mehr ausrichten als einzelne Personen. Und er bietet eine rechtliche Basis zum Agieren. „Wir können Spenden sammeln und Fördergeld beantragen“, sagt Kraushaar.



Warum lohnt es sich, sich so sehr für den Wald einzusetzen?

„Als Kind bin ich oft in den Wald gegangen, um Heidelbeeren zu suchen“, sagt Dieter Kraushaar. „Dabei habe ich an einem Morgen gesehen, wie ein Hirsch und sein Rudel im Nebel von Bergfreiheit hochkamen. So etwas vergisst man nicht. Das Bild habe ich noch heute vor Augen.“ Kraushaar, der in Bad Zwesten wohnt, hofft, dass der Verein noch weitere Mitglieder gewinnen kann. (Christina Zapf)