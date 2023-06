Der Müll türmt sich vor dem Haus: Abfallproblem vor Flüchtlingsheim in Wenzigerode

Von: Christina Zapf

Noch vor wenigen Tagen häufte sich der Müll vor der Unterkunft für Geflüchtete aus der Ukraine in Wenzigerode. © Privat

Fragen und Antworten zum Abfallproblem vor dem Flüchtlingsheim in Wenzigerode.

Wenzigerode – Es ist kein schöner Anblick: Vor der Flüchtlingsunterkunft in Wenzigerode, in der derzeit 30 Geflüchtete aus der Ukraine untergebracht sind, türmt sich der Müll. Die Tonnen scheinen für all den Unrat nicht zu reichen. Wir haben beim Landkreis, der die Unterkunft betreibt, nachgefragt, was dort los ist.

Seit wann betreibt der Landkreis die Geflüchtetenunterkunft in Wenzigerode? Zum 1. September 2022 wurde die ehemalige Kupferhütte, einst Restaurant und Pension, in Wenzigerode angemietet, um dort Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine unterzubringen.

Seit wann gibt es dort Probleme mit dem Müll? „Die von Ihnen geschilderte Situation ist uns in der vergangenen Woche bekannt geworden“, teilt ein Sprecher des Landkreises mit – also in der Woche, in der auch unsere Zeitung auf das Müllproblem vor der Unterkunft aufmerksam wurde.

Warum gibt es die Probleme mit dem Müll? Für alle Gemeinschaftsunterkünfte gibt es eine Hausordnung, die auch die Müllentsorgung und -trennung umfasst. „Um sprachliche Barrieren zu überwinden, wird vor allem mit Piktogrammen gearbeitet“, so der Sprecher. Trotz Unterweisung in der Mülltrennung und der Piktogramme hielten sich die Geflüchteten aber nicht immer an die geltenden Regeln zur Mülltrennung.

Wird der Müll der Unterkunft regelmäßig abgeholt? Restmüll, Papier, Gelbe Tonne und Biotonne werden regelhaft, zu den Zeiten wie im Abfallkalender der Gemeinde Bad Zwesten vorgesehen, abgeholt, teilt der Sprecher des Landkreises mit.

Gibt es genügend Mülltonnen? Die Mülltonnen werden vom Grundstückseigentümer beziehungsweise dem Vermieter des Anwesens bestellt. Die Kreisverwaltung habe dem Vermieter mitgeteilt, dass größere und weitere Mülltonnen benötigt werden und um eine entsprechende Bestellung bei der Gemeinde Bad Zwesten gebeten.

Gibt es schon Lösungsideen für das Müll-Problem? „Die Bewohner haben zwischenzeitlich von sich aus angefangen, den Müll zu sortieren und aufzuräumen“, so der Sprecher des Landkreises. Ergänzend wurde die Zahl der Piktogramme und Erklärungen zum Thema Müllentsorgung und -trennung erhöht. Darüber hinaus werde weiter geprüft, ob die vorhandenen Müllbehältnisse ausreichend sind oder ihre Zahl angepasst werden muss.

Gibt es Überlegungen, die Unterkunft einem externen Betreiber, wie dem DRK, zu überlassen? „In keiner Gemeinschaftsunterkunft für ukrainische Geflüchtete gibt es derzeit einen Betreiber“, teilt der Sprecher mit. Ukrainische Geflüchtete hätten in der Regel unmittelbar Anspruch auf Leistungen nach dem SGB II. Damit erhalten sie zur Sicherung des Lebensunterhalts Leistungen des Jobcenters und können auch eine Wohnung anmieten. Gelinge dies nicht, lebten sie in Einrichtungen des Landkreises. „Eine Betreuung, wie sie wünschenswert wäre, können wir ebenso wenig wie das Jobcenter sicherstellen. Wir arbeiten jedoch gemeinsam daran, den Geflüchteten Hilfen an die Hand zu geben, um ihnen Orientierung zu geben. Zum Beispiel die Integreat-App“, so der Landkreis-Sprecher. Mit ihr können Kommunen mehrsprachig relevante Informationen an zugewanderte Menschen weitergeben.

Gibt es bei anderen Flüchtlingsunterkünften im Landkreis Müll-Probleme? Vereinzelt kommt es auch in anderen Gemeinschaftsunterkünften zu ähnlichen Problemen. Wenn deutlich gemacht werde, dass die Geflüchteten für ihre Räumlichkeiten selbst verantwortlich sind, seien die Probleme jedoch meist schnell geklärt. (Christina Zapf)