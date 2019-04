Der Frühling hält Einzug

Borken. Die Veranstaltungen im Jahr 2019 beginnen auch in diesem Jahr eine Woche vor Ostern. Borken lädt zum Frühlingserwachen ein. Gleich fünf Veranstaltungen wird es am Sonntag, 14. April, in der Innenstadt und im Themenpark Kohle & Energie geben.

DOWNLOAD PDF der Sonderseite Borkener Frühlingserwachen Ein vielseitiges und attraktives Potpourri an Information und Unterhaltung haben die Veranstalter auf die Beine gestellt.

Verkaufsoffener Sonntag

Der Unternehmerring Schwalm-Eder-West e.V. lädt am 14. April, ab 10 Uhr, zum Frühlingsfest in die Borkener Innenstadt ein. Selbstverständlich erwartet die Besucher wieder ein attraktives Rahmenprogramm. Ein verkaufsoffener Sonntag von 12 bis 18 Uhr bietet die Möglichkeit, eine Woche vor Ostern noch das passende Geschenk zu finden. Die Geschäfte halten dafür spezielle Angebote bereit.

10. Frühjahrsmesse Schwalm-Eder-West

Unter dem Motto „Schwalm-Eder-West …was man im Leben braucht“ öffnet am 14. April, von 10 bis 18 Uhr, die Frühjahrsmesse Schwalm-Eder-West ihre Türen. Auf dem Freigelände des Europaplatzes erwartet die Besucher eine Vielfalt an Ausstellern. In angenehmer Atmosphäre besteht die Möglichkeit, sich umfassend über Produktneuheiten zu informieren. Einige Produkte werden auch zum Verkauf angeboten. Der Eintritt ist frei. Weitere Informationen unter: www.messe-sew.de

Immobilien- und Handwerkertag

Die Stadtsparkasse Borken sowie Firmen aus den Bereichen Handel, Handwerk und Architektur veranstalten zum 16. Mal den Immobilien- und Handwerkertag im Außen- und Innenbereich der Hauptstelle. Die Ausstellung ist von 11 bis 17 Uhr geöffnet und die Ausstellungsteilnehmer stehen den Besuchern für Fragen und für Beratungen zu Verfügung. Für das leibliche Wohl sorgen die Borkener Landfrauen.

Ostermarkt mit Kunsthandwerk

Kreativität rund ums bunte Osternest können Besucher am 14. April in den Sälen und im Foyer des Hotels am Stadtpark – Bürgerhaus Borken bewundern und vor allem auch käuflich erwerben. Zauberhafte Geschenkideen und zum Osterfest passende kunsthandwerkliche Arbeiten für Groß und Klein erwarten die Gäste in der Zeit von 11 bis 17 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Saisoneröffnung im Themenpark

Der Themenpark Kohle & Energie startet mit einem familienfreundlichen Frühlingsfest mit Spiel und Spaß bei der Ostereier-WM in der Wasser-, Energie- und Baggerspielelandschaft. An sieben Mitmachstationen kann man selber Energie erzeugen, Bergmanns-Cricket spielen, rotierende Basketballkörbe treffen, versuchen, Gold zu waschen und Ostereier zu baggern und sich am Elektron-Quiz beteiligen. Die Besucherbahn fährt kostenlos, das Museumscafé Kohldampf bietet auf der Sonnenterrasse leckere Speisen und Getränke an.

Zeitgleich lädt der Besucherstollen in der Borkener Innenstadt zu einem Frühlingsausflug unter Tage ein und stellt die Lebens- und Arbeitswelt der Bergleute vor. Dabei werden die bergmännischen Geräte in Aktion vorgeführt. Kinder haben freien Eintritt. Der Eintritt für Erwachsene und Senioren im Themenpark beträgt 4 Euro, für beide Museumsbereiche 6,50 Euro. nh