Abriss ist Startschuss für Wohnungsbau 

Baustart im Engelhardtschen Hof in Borken

+ Haus weicht einem Parkplatz: Das Fachwerkgebäude in der Borkener Bahnhofstraße 44 wird abgerissen. Dort sollen Parkplätze für die Mieter der Wohnungen entstehen, die ein Investor im Engelhardtschen Hof baut. Foto: Claudia Brandau

Borken – Das Thema Innenstadtentwicklung wird die Stadt Borken in den nächsten Jahren beschäftigen. Der Startschuss soll in den kommenden Wochen fallen, dann wird das leer stehende Fachwerkgebäude in der Bahnhofstraße 44 abgerissen.