Alles ist aus Lego: Städte, Landschaften und Bauwerke

Von: Peter Zerhau

Zwei Quadratmeter Kulisse: Christian Schenk aus Gudensberg hatte mit sechs Legofreunden eine große Anlage aufgebaut. © Peter Zerhau

Viele Lego-Fans besuchten die Ausstellung in Borken am Wochenende, 20. und 21. Mai. „Zusammengebaut-Basar“ ist für November geplant.

Borken – Ob jung oder alt, Legosteine und das, was aus ihnen entstehen kann, fasziniert viele Menschen. Bei der Lego-Ausstellung „Aufgebaut“ von Andres Lehmann drängten sich gleich nach der Öffnung der zweitägigen Ausstellung am Samstag die Besucher im Saal des Borkener Bürgerhauses. Auf zwei großen Inseln präsentierten 45 Aussteller, darunter zwei aus der Schweiz, ihre Arbeiten. Städte, Landschaften, Bauwerke, Legotechnik und Großmodelle in allen Varianten waren zu sehen.

Technik, die begeistert: Matthias Jonda aus Waiblingen (Baden-Württemberg) mit seiner Kettensäge im Maßstab 1:1. Die Veranstaltung zog Aussteller aus ganz Deutschland und aus der Schweiz an. © Zerhau, Peter

Neben einer großen Lokomotive hatte Matthias Jonda aus Waiblingen eine Motorkettensäge im Maßstab 1:1 mit beweglicher Kette gebaut. Die Besucher aus dem weiten Umfeld von Borken waren allesamt begeistert – nicht nur die Kinder. Auch das Fazit von Veranstalter Andres Lehmann fiel positiv aus. „Ich bin sehr froh, unter realen Bedingungen hier zu sein und all die Lego-Fans hier im Saal zu sehen“.

Schloss Neuschwanstein aus 11 000 Steinen: Dieter Gieske aus Remscheid hat dieses Bild in 30 Stunden Bauzeit erschaffen. © Peter Zerhau

Lego in Borken: Zusammenbau-Basar im November geplant

Neben der Lego-Ausstellung startet Andres Lehmann am 26. November an gleicher Stelle erstmals den „Zusammengebaut-Basar“ – dort soll sich ebenfalls alles um die kleinen, bunten Steine drehen. Geplant sind dann eine kleinere Ausstellung, Neuheiten werden präsentiert und verkauft, dazu können Modelle getauscht und verkauft werden.

„Ich habe das bei Lego-Shows in Amerika gesehen und versuche nun, so einen Basar in Deutschland zu etablieren. Vielleicht klappt es ja mit der Premiere“, sagt Andres Lehmann. (Peter Zerhau)