Alles über Wurst: Metzgermeister klärte über die Herstellung auf

Trockenerfurth. Nordhessische Metzger-Handwerkskunst ist berühmt, auch über die regionalen Grenzen hinaus. Das Wurst- und Schinkenseminar klärte über die Herstellung heimischer Spezialitäten auf.

18 Frauen und Männer warfen in Borken-Trockenerfurth einen Blick hinter die Kulissen der Fleischerei Kohl-Kramer. Metzgermeister Fritz Kästel, zugleich Obermeister der Fleischerinnung Schwalm-Eder, führte die Besucher durch den Betrieb und erklärte die einzelnen Arbeitsschritte, von der Anlieferung der Tiere bis zur Lagerung der fertigen Produkte. Vor der Führung mussten alle Teilnehmer Schutzkleidung anlegen.

Viel Anklang bei den Seminarbesuchern fand die Art und Weise, wie mit den Schlachttieren umgegangen wird. Wie Fritz Kästel sagte, werden die Schweine, die alle von Landwirten aus der Nähe der Fleischerei kommen, einen Tag vor dem Schlachttermin angeliefert. Damit würden lange und für die Tiere stressige Transportwege entfallen. Am nächsten Tag werden sie dann erst geschlachtet.

Insgesamt werden pro Woche an zwei Tagen jeweils 15 Schweine geschlachtet, die in einem Gewichtsbereich zwischen 125 und 200 Kilo Lebendgewicht liegen. Allerdings greift laut Kästel die alte Faustregel nicht mehr, dass man in allen Monaten, in denen ein „r“ vorkommt, schlachten kann. Denn auch die Monate wie April und teilweise September und Oktober seien wegen der zum Teil hohen Temperaturen nicht mehr geeignet, hieß es.

Wie Kästel sagte, würde die Ruhe vor dem Schlachttermin für eine bessere Fleischqualität sorgen. Auch die Warmverarbeitung des Fleisches sei wichtig für eine perfekte Festigkeit der Wurst. Für den Geschmack sorgen Zutaten wie Pfeffer, Muskat und Knoblauch, dazu Salz. Mit dem wird allerdings bei der Fleischerei Kohl-Kramer sparsam umgegangen. So kommen nur 20 Gramm pro Kilo an das Fleisch.

Ebenfalls den guten Geschmack macht das Räuchern aus. Bei der Führung zeigte der Fleischermeister die Räucher- und Trocknungsräume mit unterschiedlichen Temperaturen, in denen die Würste reifen. Es wird nur mit Buchenholzspänen geräuchert.

Zum Schluss stellte Fritz Kästel schließlich die zahlreichen Wurst- und Schinkenerzeugnisse vor, die mit diversen Dressings serviert wurden. Dazu gab es passende Brotsorten, abgerundet durch entsprechende Getränke.