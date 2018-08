Besucherrekord: Ausbildungsbörse lockte in Borken 1220 Besucher an

Borken. Weiter zur Schule gehen und studieren oder doch besser eine Ausbildung machen? Diese oder ähnliche Fragen stellen sich viele junge Menschen, wenn es an die Planung der beruflichen Zukunft geht.

Laut Statistik des Online-Portals „Statista“ gibt es aktuell 326 anerkannte oder als anerkannt geltende Ausbildungsberufe in Deutschland. Daraus den passenden Job zu finden, ist für viele Ausbildungssuchende keine einfache Sache.

Umfassende Informationen über verschiedene Berufe sammeln, am besten von Berufsausübenden – diese Möglichkeit hatten am Samstag die Besucher der Ausbildungsbörse des Schwalm-Eder-Kreises im und am Borkener Bürgerhaus.

Mehr als 100 Unternehmen, Institutionen und Betriebe aus der Region, aber auch deutschlandweit, boten am Wochenende die Gelegenheit für umfassende Auskünfte und persönliche Gespräche mit erfahrenen Fachleuten. Einige teilnehmende Betriebe hatten zudem konkrete Praktikums- und Ausbildungsplätze im Angebot.

Und die Nachfrage war groß: Bis zum Mittag zählten die Organisatoren der Ausbildungsbörse bereits 1220 Besucher. Das waren mehr als in den vergangenen Jahren und damit ein Besucherrekord für die Berufsorientierungsmesse. Auch viele Unternehmen verzeichneten an ihren Ständen ein zunehmendes Interesse der Ausbildungssuchenden und rechnen sich gute Chancen für das kommende Ausbildungsjahr aus.

+ Infos von Azubis: Alexander Messirek und Anna-Lena Willer gaben Auskunft über die Ausbildungschancen bei Horn und Bauer in Schwalmstadt. © Christl Eberlein

Unter den Ausstellern war auch die Horn und Bauer Unternehmensgruppe aus Schwalmstadt. Das mittelständische Unternehmen produziert Folie für die Lebensmittel- und Autoindustrie und bietet Ausbildungsplätze in den Bereichen Produktion, Technik, Logistik und Verwaltung. Die Übernahmechancen nach einer Ausbildung bei Horn und Bauer seien gut, erklärten die beiden Auszubildenden im dritten Lehrjahr, Anna-Lena Willer und Alexander Messirek.

Viel Nachfrage gab es in Borken auch nach den Möglichkeiten bei großen Unternehmen. Die Discounterkette Lidl beispielsweise bietet neben der Ausbildung zum Verkäufer oder zur Verkäuferin unter anderem Duale Studiengänge an.

Ebenfalls leicht gestiegen ist das Interesse an den klassischen Handwerksberufen. Zwar könnte es besser sein, sagte Michael Daume von der Bauinnung Schwalm-Eder, aber die Nachfrage sei nicht mehr ganz so schlecht. Haupt- und Realschüler hätten im Handwerk sehr gute Chancen. Das Handwerk habe Zukunft, da sich die Arbeiten nicht einfach durch Computer und Roboter ersetzen lassen, so Daume.