Bedarf ist da: Neue Kita für Kleinenglis

Borken. Kleinenglis bekommt eine neue Kindertagesstätte. Sie soll Platz für sechs Gruppen bieten.

Die bisherige Kindertagesstätte wird geschlossen. Das haben die Borkener Stadtverordneten in ihrer Sitzung am Dienstag beschlossen.

Die Stadt setzt damit einen wesentlichen Teil der neuen Bedarfs- und Entwicklungsplanung für die Kinderbetreuung um. Der Plan wurde auf Basis der Einwohnerzahlen mit der Fachaufsicht des Landkreises erarbeitet. Das Ergebnis: In Kleinenglis gibt es zu wenige Gruppen, um den Betreuungsbedarf künftig zu decken.

Die Ausgangssituation

Derzeit gibt es in dem Stadtteil Kleinenglis die Kindertagesstätte „Schwalmzwerge“ mit drei altersübergreifenden Gruppen. Eigentlich sollte die Kindertagesstätte mit Geld aus dem Kommunalen Investitionsprogramm renoviert werden. 301 000 Euro waren dafür eingeplant. Dann kam jedoch der Bedarfs- und Entwicklungsplan dazwischen und es war klar: Ein Anbau ist notwendig. Dafür gibt es an der Oberstraße jedoch keinen Platz. Wenn weitere drei Gruppen geschaffen werden sollen, dann an einem anderen Standort. Die Schwalmzwerge hätten somit zwei Standorte. Geschätzte Kosten für Sanierung und Neubau: 2,27 Millionen Euro. Mehr als 800 000 Euro könnten aus Fördergeldern finanziert werden, sagte Bürgermeister Marcel Pritsch-Rehm. Bliebe ein Eigenanteil der Stadt von 1,5 Millionen Euro.

Der Neubau

Die Alternative wäre ein kompletter Neubau für sechs Gruppen. Alle Kinder wären somit unter einem Dach. Bürgermeister Marcel Pritsch-Rehm rechnet mit Baukosten von 2,7 Millionen Euro ohne Grundstückskosten. Die Fördersumme beträgt 880 000 Euro, heraus kommt ein Eigenanteil von 1,8 Millionen Euro.

Sieben mögliche Standorte hat die Verwaltung geprüft. Die Entscheidung fiel für den Park am westlichen Ortsrand. Für den Standort spreche laut Pritsch-Rehm die gute Erreichbarkeit mit dem Auto und dass es sich dabei um ein städtisches Grundstück handelt. „Wir unterliegen dort keinen Planungszwängen und können uns frei entfalten“, erklärte der Bürgermeister. Im Sommer 2019 könnte mit den Bauarbeiten begonnen werden.

Die anderen Einrichtungen

Der Bedarfs- und Entwicklungsplan geht noch weiter. Er sieht für die Jahre 2020 bis 2022 den Anbau einer Krippengruppe an die Kindertagesstätte in Singlis vor.

Zwischen 2022 und 24 könnte in der Kernstadt eine fünfgruppige Betreuungseinrichtung errichtet werden und als vorerst letzter Teil wäre zwischen 2024 und 2026 der Anbau einer Krippengruppe in Großenenglis denkbar. Bei den Jahresangaben handele es sich nach Angaben des Bürgermeisters jedoch nur um Planzahlen, die weiter eruiert werden müssten.

Fest steht hingegen, was mit den 301 000 Euro aus dem Kommunalen Investitionsprogramm wird, die nun nicht mehr in Kleinenglis benötigt werden: Sie fließen in die Modernisierung der Kindertagesstätten Krausgasse Borken und Großenenglis. Auch diese Umschichtung haben die Stadtverordneten einstimmig beschlossen.

