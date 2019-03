Bergbaumuseum in Borken erhält zwei neue Exponate 

Borken. Das Bergbaumuseum in Borken bekommt die Büsten zweier Gründungsväter der Preussen-Elektra AG, die zuvor in zwei anderen Kraftwerken gestanden haben.

Natürlich grüßte Ingo Sielaff mit „Glück auf!“, und natürlich war die Freude des Museumsleiters groß über das, was seine Gäste mitgebracht hatten: zwei neue Exponate für das Hessische Braunkohle Bergbaumuseum in Borken. Genauer: die Büste eines der ersten Aufsichtsratsvorsitzenden der einstigen PreussenElektra AG, Hans Staudinger, und die von Wilhelm Heyden, seines Zeichens Gründungsvorstand des Energieunternehmens.

„Schön, dass wir die drei Kumpel wieder zusammenbringen“, sagte Helmut Demel, Vorsitzender des Betriebsrats im heutigen Uniper-Kraftwerk bei Großkrotzenburg (Main-Kinzig-Kreis). Die dritte Büste im Bunde, die von Robert Frank, dem ersten Generaldirektor der PreussenElektra, war dem Museum bereits im vergangenen Jahr übergeben worden.

Ihre Gabe war nicht unumstritten: Der verantwortliche Bildhauer Arno Breker hatte einst auch Adolf Hitler porträtiert. Die Erschaffer der nun übergebenen Büsten hingegen sind laut Sielaff unbekannt.

Staudinger stand im Foyer

„Der Hans Staudinger stand bei uns im Kraftwerk im Foyer“, sagte Demel, doch Besucherführungen habe es dort seit Jahren nicht mehr gegeben. „Die Büste wurde im Vorbeigehen ignoriert.“ Also sei die Schenkung an das Borkener Museum wertvoll, um die Geschichte des Kohlebergbaus weiterhin am Leben zu halten.

Er selbst sei als Auszubildender auf einer Exkursion in Borken gewesen, im Bergwerk von Stolzenbach, wenige Jahre bevor es dort 1988 zu dem Grubenunglück kam, bei dem 51 Männer starben. „Das Unglück hat uns allen sehr wehgetan“, sagte Eberhard Schomburg, Arbeitsdirektor der PreussenElektra GmbH. „Unser Herz schlägt weiterhin für Borken.“

Schomburg war gemeinsam mit der Heyden-Büste und Jörn Wittkugel angereist. Wittkugel, Betriebsratsvorsitzender im Uniper-Kraftwerk bei Petershagen, erinnerte sich an einen ehemaligen Kollegen, der einst für ein Bewerbungsgespräch aus Stolzenbach zu ihnen nach Nordrhein-Westfalen angereist war – just an dem Tag, an dem es in Stolzenbach zur Katastrophe kam.

An Anfangsjahre erinnern

Wie an das Unglück von 1988, so soll in Borken auch an die Anfangsjahre der Preussen-Elektra AG, die 1927 gegründet wurde, erinnert werden. Dass dieses „Triumvirat“ der Gründung nun komplett ist, sei „großartig“, sagte Museumsleiter Ingo Sielaff. Ab Herbst sollen die Büsten dann auch der Öffentlichkeit präsentiert werden, inklusive Audiostation.

Bis dahin wird die Sammlung des Museums womöglich sogar noch wachsen. „In meinem Büro habe ich einen alten Preussen-Elektra-Wimpel“, sagte Helmut Demel, bevor sich die Besucher ins Gästebuch des Hauses eintrugen. „Den hätte ich eigentlich mitbringen können.“ Das wird dann aber wohl noch nachgeholt: Man sende alles, was noch da ist, gerne per Post nach Borken.