Kreisel wäre willkommen: Borkener diskutieren über Umbau der Hellweg-Kreuzung

Borken. Im zweiten Anlauf ging der Antrag der CDU durch: Die Ampelkreuzung am Borkener Kreuz könnte durch einen Kreisel ersetzt werden – wenn denn Hessen-Mobil den Vorschlag mitträgt und -finanziert.

Die Kreisel-Idee war bereits vor zwei Jahren im Parlament diskutiert worden, wegen zu hoher Kosten aber verworfen worden, zudem hatte Hessen Mobil keine Notwendigkeit für einen Umbau gesehen. Jetzt aber hat sich die Situation verändert: Die Olmesbrücke muss saniert werden, die Brücke ist bereits für Fahrzeuge gesperrt, die mehr als 16 Tonnen auf die Waage bringen. Wenn nun Hessen Mobil die Brücke saniert, so die Überlegung, müsse auch die Ampelanlage demontiert werden – und der Weg für einen Kreisel wäre damit frei, so CDU-Sprecher Heinrich Hesse. Vorteile: Es gebe keine Rückstaus mehr, der Verkehr rolle flüssiger, die Betriebskosten für die Ampeln entfielen.

Die FWG halte den Antrag für sinnvoll, betonte Rüdiger Staffel. Der Ausbau der Straße Borken-Trockenerfurth stehe laut Hessen Mobil für 2020 an. Die Sanierung der maroden Brücke durch Hessen Mobil beschleunige vielleicht alle Pläne und verringere die Kosten für die Stadt Borken.

Die Kosten für einen 30 Meter großen Kreisel waren vor zwei Jahren auf 600 000 Euro, für einen 40 Meter großen Kreisel auf 730 000 Euro und ein Kreisverkehr samt Brückensanierung auf 1,6 Mio. Euro geschätzt worden. Diese Summe hatte die Stadt nicht schultern wollen und können. Jetzt aber könne die neue Situation „einen Verhandlungsdruck“ aufbauen.

Die SPD sei sich nicht sicher, ob dieser Verhandlungsdruck sinnvoll sei, sagte Vorsitzender Carsten Schletzke. Zwar werde der Verkehrsfluss durch einen Kreisel mit Sicherheit beschleunigt, doch sei sich seine Fraktion nicht sicher, was ein steter Verkehrsfluss aus dem Kreisel für die Situation am Viadukt bedeuten würde. An diesem Nadelöhr könnte sich dann ein Rückstau bis in den Bobenhäuser Weg in der Stadt bilden. „Wir können deshalb kein Okay geben, da der Kreisel damit keine wirkliche Lösung bedeuten würde. Von einer Lösung sei man tatsächlich noch weit entfernt, sagte Wolfgang Bauer (CDU): „Wir wollen nur Hessen Mobil motivieren, über diese Lösung nachzudenken. Es wäre gut, zu prüfen, ob ein Kreisel sinnvoll ist.“

Das Parlament stimmte mit 21 Ja-Stimmen und zwölf Enthaltungen dafür, Verhandlungen mit Hessen-Mobil aufzunehmen.