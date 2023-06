Das Handy bezahlt die Parkgebühr: Am Borkener Seenland ist ab sofort das Smartphone-Parken möglich

Von: Claudia Brandau

Die Parkscheinautomaten am Seenland kann man bargeldlos mit dem Smartphone bedienen. Von links Andreas Falz, Betriebsleiter Stockelache, Stadtkassenleiter Markus Weidenhübler und Bürgermeister Marcèl Pritsch. © Susanne Norwig

Am Borkener Seenland ist ab sofort das Smartphone-Parken möglich.

Borken – Wer den Singliser See oder den Naturbadesee Stockelache besucht, kann seine Parkscheine nun mit dem Smartphone lösen. „Mit dem digitalen Parkschein bieten wir ab sofort eine Alternative zum Parkautomaten an. Das Handyparken hat den Vorteil, dass kontaktlos, ohne den Gang zum Automaten, bezahlt werden kann“, sagt Borkens Bürgermeister Marcèl Pritsch.

Bis jetzt konnten Autofahrer ihre Parkgebühren ausschließlich bar am Automaten bezahlen, berichtet er. „Das haben wir deutlich verbessert. Denn wer an den Seen parkt, kann dies ab sofort auch bargeldlos mit dem Smartphone erledigen. Über die Parkster App kann man die Parkzeit bequem verlängern, ohne dass man zum Automaten zurückkehren muss.“

Borkener Seenland: Fürs Lösen eines digitalen Parkscheins braucht man die kostenlose Parkster App

Fürs Lösen eines digitalen Parkscheins braucht man die kostenlose Parkster App. Über sie geben die Autofahrer Kennzeichen und Parkdauer ein, die eben auch über die App verlängerbar ist.

Kein Grund mehr also, ein Knöllchen zu fürchten, wenn die Gäste noch am See bleiben möchten. Kehren die Besucher früher zu ihrem Fahrzeug zurück, kann der digitale Parkschein vorzeitig beendet werden. Bezahlt wird auf Rechnung oder mit Kreditkarte. App-Nutzer erhalten hierzu von Parkster per Post oder E-Mail eine monatliche Rechnung, die detailliert die Parkvorgänge auflistet.

Man kann festlegen, ob diese Rechnung per kostenloser Mail oder per kostenpflichtiger Post (2,99 Euro pro Monat) erhalten möchte. Die Mitarbeiter des Ordnungsamtes können über die Parkster App einsehen, ob ein Ticket fürs Fahrzeug gelöst wurde und ob es noch gültig ist.

Am Singliser See sind ganzjährig von 8 bis 20 Uhr Parkgebühren fällig

Neben Handyparken ist das Parken an den Seen im Borkener Seenland weiterhin mit Parkscheinen aus dem Automaten möglich. Es kann an den Automaten in bar, mit der EC-Karte sowie Google Pay und Apple Pay gezahlt werden. Am Naturbadesee Stockelache müssen bis 30. September von 9 bis 19 Uhr Parkscheine gezogen werden. Diese kosten je angefangene Stunde 50 Cent und ganztags vier Euro. Wohnmobiltickets kosten acht Euro und sind 24 Stunden gültig.

Am Singliser See sind ganzjährig von 8 bis 20 Uhr Parkgebühren fällig. Auch dort kostet ein Ticket pro angefangene Stunde 50 Cent, die Ganztagesgebühr beträgt fünf Euro. Wohnmobiltickets kosten zwölf Euro für 24 Stunden. (Claudia Brandau)