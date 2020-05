Unbekannte versenken Auto in stillgelegtem Kalksteinbruch

DLRG fischt Auto aus dem Wasser

+ © Peter Zerhau Die DLRG fischte ein Auto aus einem Steinbruch bei Borken. Unbekannte hatten es dort entsorgt © Peter Zerhau

Einsatzkräfte der DLRG und Feuerwehr bergen ein Auto in einem Kalksteinbruch bei Borken. Die Täter hatten das Auto offenbar mutwillig in den See fahren lassen