Jeder Arbeitseinsatz kostet sie Geld

Von: Claudia Brandau

Ärgern sich über die neuen Parkgebühren am Singliser See: Die Mitglieder der Marinekameradschaft Borken sind sauer. Zum 100. Vereinsjubiläum im Juli geben sie dem Küstenwachschiff einen neuen Anstrich und haben am Gelände alle Hände voll zu tun – und zahlen in dieser Zeit auch Parkgebühren. Von links Richard Koch, Willi Weber, Hans Georg Braun, Klaus Schröder, Günter Beucke und Peter Krakow. © Claudia Brandau

Die Marinekameradschaft Borken muss neuerdings Parkgebühren am See zahlen.

Singlis – Die Mitglieder der Marinekameradschaft Borken sind sauer: Zum allerersten Mal in den 30 Jahren, die das Küstenwachschiff auf dem Singliser See liegt und die Marinefreunde rund um Schiff und Grundstück aktiv sind, müssen sie Parkgebühren bezahlen. Damit, so sagen sie, koste sie nun jeder ehrenamtliche Arbeitseinsatz bares Geld.

Hintergrund ist die neue Parkordnung der Stadt Borken, die die alten Parkausweise für die Vereinsmitglieder ungültig macht und auch verhindert, dass neue ausgegeben werden: Die Ausweise seien zu oft vervielfältigt und gefälscht worden, heißt es aus dem Rathaus.

Wer also 180 Tage im Jahr für die Marinekameradschaft im Einsatz sei, zahle 180 Mal fünf Euro

Die Konsequenz: Jeder Besucher, der mit dem Auto anreist, muss Parkgebühren am See bezahlen. Auch die am See ansässigen Vereine wie die Marinekameradschaft und der Surfclub. Für viele ist das nicht nachvollziehbar: „Die Stadt weigert sich, weiterhin kennzeichenbezogene Parkausweise für unsere Mitglieder auszustellen“, sagt Hans-Georg Braun, Vorsitzender der Borkener Marinekameradschaft. „Dabei sind wir alle am Schiff und am Gelände ehrenamtlich im Einsatz, um eines der Aushängeschilder der Stadt in Ordnung zu halten.“

Braun rechnet es vor: Viele der 89 Marinefreunde seien jeden zweiten Tag am Vereinsheim, dem Gelände oder den am See liegenden Booten im Einsatz. Da dabei die Dauer von zwei Stunden (Kosten 1 Euro) überschritten werde, zögen viele Vereinsmitglieder gleich ein Tagesticket für fünf Euro. Wer also 180 Tage im Jahr für die Marinekameradschaft im Einsatz sei, zahle 180 Mal fünf Euro. „Das sind 900 Euro im Jahr“, rechnet Braun vor. Er berichtet, dass ihm ein Mitglied am Telefon mit sofortigem Austritt aus dem Verein gedroht habe, wenn sich nichts an der Situation ändere. Doch das sei eher unwahrscheinlich: „Die Stadt ist zu keiner Diskussion bereit“, sagt Braun.

Während an der Stockelache die Parkgebühren bis 18 Uhr bezahlt werden müssen, werden sie in Singlis nun sogar bis 20 Uhr verlangt

Sie habe dem Verein fünf weder auto- noch personenbezogene Parkausweise zugestanden – doch es stelle sich die Frage, wie die denn unter den 89 Mitgliedern verteilt werden können, damit alle zufrieden sind: „Unmöglich“, sagt Braun. Zurzeit bereitet die Marinekameradschaft ihren 100 Geburtstag vor, der am 15. und 16. Juli gefeiert wird. So wird vor allem derzeit jede Hand gebraucht, um das Gelände herauszuputzen und das Küstenwachschiff neu zu streichen. „Wenn jetzt aber weniger Leute zum Helfen kommen, können wir das Gebetsbuch gleich zumachen“, sagt Richard Koch, Brauns Vorgänger und früherer Vorsitzender der Marinekameradschaft.

Er vergleicht das Ehrenamt am Schiff mit dem Ehrenamt im Freilichtmuseum des Hessischen Braunkohle Bergbaumuseums: „Da geht ja auch keiner unter den Ehrenamtlichen umher und sammelt Parkgebühren ein, das wäre doch total kontraproduktiv.“ Was ihn zudem fuchst: Während an der Stockelache die Parkgebühren bis 18 Uhr bezahlt werden müssen, werden sie in Singlis nun sogar bis 20 Uhr verlangt. „Was soll das?“, fragt Braun. „Dieser Beschluss der Stadt ist nicht durchdacht“, ist er sicher.

Marinekameradschaft Borken geht es nicht ums Geld, sondern vielmehr um die Anerkennung und Würdigung der Arbeit der Mitglieder und ihres Ehrenamtes

Der Vorwurf der Marinekameraden: Während das Land Hessen Ehrenamtskarten ausstelle und damit den unentgeltlichen Einsatz der Helfer würdige, erkenne ihn die Stadt Borken nicht an.

Die Mitglieder der Marinekameradschaft hoffen, dass es noch zu einer Einigung mit der Stadt kommt. Denn für Erhalt und Pflege der Anlage und der Schiffe ist zum einen Geld, zum anderen viel Einsatz nötig.

Doch der Marinekameradschaft Borken geht es gerade nicht ums Geld, sondern vielmehr um die Anerkennung und Würdigung der Arbeit der Mitglieder und ihres Ehrenamtes. (Claudia Brandau)