Borkener Waldkita sucht noch Mitarbeiter

Sie alle ziehen an einem Strang: Die Stadt Borken und und der Verein für Umweltbildung und naturnahe Kinderpädagogik Schwalm-Eder am Standort des Waldkindergartens „Borkenkäfer“.

Ab August können Kinder im Waldkindergarten "Borkenkäfer" die Natur erkunden. Dann nimmt der Kindergarten seinen Betrieb auf.

Träger der neuen Einrichtung ist der Verein für Umweltbildung und naturnahe Kinderpädagogik (VUKS), er bietet damit ab Sommer eine Alternative zu den bestehenden Kindertagesstätten. Dafür sucht er noch Erzieher und Mitarbeiter.

Ab dem 1. August werden im Waldkinderkarten „Borkenkäfer“ bis 25 Kinder ab drei Jahren von drei Fachkräften auf einem 0,6 Hektar großen Grundstück im Borkener Stadtwald betreut. Von 8 bis 14 Uhr können die Kinder forschen, entdecken und die Natur erleben. Als Rückzugsort soll es einen beheizbaren Bauwagen geben, bei Sturm, Hagel oder Gewitter soll ein Ausweichraum angeboten werden.

Voraussetzung für die Aufnahme eines Kindes ist, dass ein Elternteil dem Verein beitritt, die Mitgliedschaft kostet fünf Euro pro Monat und schafft die Möglichkeit, aktiv am Projekt mitzuwirken.

Den Namen „Borkenkäfer“ erklärt Vereinsvorsitzende Daniela Landgrebe damit, dass der Käfer viel mehr als ein Holzschädling sei: Auch er wolle seinem Nachwuchs einen guten Start ins Leben ermöglichen.

Dies schaffe aber ein einzelner Käfer nicht allein, nur in einer großen Gemeinschaft sei er stark und könne etwas bewirken. Das solle auch der Grundsatz des Waldkindergartens sein. „Wir wollen uns als Gemeinschaft für die nächste Generation einsetzen.“ Der Waldkindergarten „Borkenkäfer“ ist auf der Suche nach Personal.

Wer einen Arbeitsplatz in der Natur sucht, wetterfest und teamfähig ist und in einer familiären Atmosphäre mit neuen Ideen arbeiten möchte und Kinder begleiten will, kann sich bewerben. Auch Eltern, die einen Platz für ihr Kind sichern wollen, werden auf der Suche nach Informationen auf der Internetseite fündig.

waldkindergarten-borkenkaefer.de