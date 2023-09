Der Öko-Baumeister sorgt für Probleme: Tiere an der Olmes bei Haarhausen setzen Rübenfeld unter Wasser

Von: Claudia Brandau

Hat Sorge, dass er seine Zuckerrüben nicht ernten kann: Landwirt Andreas Köhler aus Haarhausen vor seinem Feld an der Olmes. Eine Biberpopulation hat dafür gesorgt, dass der Acker unter Wasser steht. Mit dem Schlepper kann er ihn zurzeit überhaupt nicht befahren. © Claudia Brandau

Biber haben einen Bach soweit aufgestaut, dass Felder überflutet sind. Landwirt Andreas Köhler suchte mit der Bibermanagerin des RP, Forstamt und Bauernverband Lösungen.

Haarhausen – Eigentlich müsste Andreas Köhler in dieser Woche seine Zuckerrüben ernten: Der Landwirt aus Haarhausen hat klare Absprachen und Liefertermine mit der Waberner Zuckerfabrik. Er gehört zu den ersten, die die Feldfrüchte für die neue Kampagne ab Montag beliefern. Aber so dick und rund die Rüben auch auf dem großen Feld stehen – um es abzuernten, bräuchte Köhler wohl ein Amphibienfahrzeug: Der Acker ist so quatschnass, dass er nicht mit dem Schlepper befahrbar ist. Biber haben das Wasser in der nahen Olmes so hoch gestaut, dass der Acker eher einem Reis-, als einem Rübenfeld gleicht.

Köhler ist seit Jahrzehnten Landwirt, aber so viele Widrigkeiten auf einmal hat er noch nie erlebt: Erst die Trockenheit im Frühjahr, dann der viele Regen im Sommer – und jetzt der Biber. „Ich hatte gehofft, die schlechte Getreideernte mit guten Mais- und Rübenerträgen ausgleichen zu können, aber daraus wird nichts,“ sagte der Haarhäuser. Auch wenn man es dem Acker auf den ersten Blick nicht ansieht, so stehen die Früchte teils bis zum Kraut unter Wasser – und das färbt sich bereits gelb. Der Biber, der finanzielle Schaden, der Lieferdruck bei der Zuckerfabrik: Andreas Köhler ist genervt von den vielen Schwierigkeiten, die auf seinen Betrieb einprasseln. Stefan Strube vom Regionalen Bauernverband Kurhessen (RBK) kann das nachvollziehen: „Wer will schon Flächen bewirtschaften, die die Hälfte des Jahres unter Wasser stehen? Solche naturbedingten Schäden dürfen nicht zu Lasten eines einzelnen Landwirts gehen.“

Ortstermin: Stefan Strube vom Regionalbauernverband. © Brandau, Claudia

Carolin Bräuer, Bibermanagerin beim Regierungspräsidium Kassel und Hieronymus Pauli vom Forstamt Jesberg können das gut nachvollziehen. Der Biber darf weder gejagt, gefangen oder gar getötet werden, seine Dämme und Burgen nicht zerstört werden. Da prallen landwirtschaftliche und naturrechtliche Interessen hart aufeinander. „Unser Ziel ist es, mehr Akzeptanz und ein größeres Miteinander für die Natur und Wildtiere zu schaffen“, sagt Pauli.

Der Biber wird unter Fachleuten „Ökosystemingenieur“ genannt

Der Biber verlangt diese Toleranz. Denn der großartige „Ökosystemingenieur“, wie ihn Fachleute nennen, weil er auch für andere Tiere Lebensräume schafft, findet sofort jedes Entwässerungsrohr. Um den Pegelstand zu halten und sein selbst gebautes Schwimmbecken zu schützen, stellt sich der Biber auf die Hinterbeine, nimmt Matsch und andere Materialien und stopft binnen einer einzigen Nacht alle Rohre zu.

Links ist der Graben, rechts der Damm: Graben: Bibermanagerin Carolin Bräuer (links) vom RP Kassel und Hieronymus Pauli vom Forstamt Jesberg an der Olmes. © Brandau, Claudia

In Haarhausen hat er so ein großes Überschwemmungsgebiet geschaffen. Nicht nur, weil er wie wild baut, sondern weil die Gegend völlig flach ist. Es gibt kein Gefälle, das das Wasser ableitet – still ruht der neue See. Andreas Köhler will einen Gutachter beauftragen, den Schaden zu beziffern. Einmal den Schaden im Falle, dass er das Feld gar nicht roden kann. Und dann geht es um die Schäden, die der Boden durch die Durchnässung genommen haben könnte. Und dann um die Frage, ob er die Fläche überhaupt weiter bestellen kann. „In diesem Jahr flutet der Biber die Rüben, im nächsten den Weizen“, so seine Sorge. Das RP Kassel und das Forstamt Jesberg wollen nun gemeinsam Abhilfe schaffen: Eine Drainage soll noch diese Woche verlegt werden und den Wasserstand ein wenig senken – die Tiere aber den Pegel behalten, den sie zum Schwimmen brauchen. „Wir wollen eine Lösung finden, mit dem der Biber und der Landwirt leben können“, sagt Hieronymus Pauli vom Forstamt Jesberg.

Landwirt Köhler wird nun versuchen, den Erntetermin nach hinten zu schieben

„Man muss sich am Biber orientieren und seine Lebensweise verstehen“, sagt Carolin Bräuer. Denn würde man jetzt den ganzen hohen Damm einreißen, damit kein weiteres Wasser aufs Feld fließt, würde der Biberverband sofort einen neuen errichten – und sicherheitshalber wohl noch gleich einen mehr. Landwirt Köhler wird nun versuchen, den Erntetermin nach hinten zu schieben. Und er wird bis zur Verlegung der Drainage jeden Tag den Damm soweit öffnen, dass das Feld trocknen kann. (Claudia Brandau)