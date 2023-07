Die Fusion der neuen Sparkasse Borken-Schwalmstadt ist jetzt vollzogen

Von: Claudia Brandau

Stehen der neuen Sparkasse Borken-Schwalmstadt vor: Tobias Kreuter, stellvertretender Vorsitzende des Verwaltungsrats, Verwaltungsratsvorsitzender Marcel Pritsch, Vorstandsmitglied Mario Jahn, Vorstandsvorsitzender Wilhelm Bechtel und Vorstandsmitglied Christoph Ernst. (von links). © Claudia Brandau

Borken/Schwalmstadt – Der lange geplante Zusammenschluss ist erfolgt: Seit diesem Monat sind die beiden zuvor eigenständigen Stadtsparkassen Borken und Schwalmstadt zur neuen „Sparkasse Borken-Schwalmstadt“ verschmolzen. Der Name sei bewusst gewählt worden: „Er sollte vor allem Regionalität widerspiegeln“, so Vorstandsvorsitzender Wilhelm Bechtel.

Die bereits im vorigem Jahr geplante Fusion der beiden regionalen Sparkassen sei quasi „alternativlos“ gewesen, sagt Verwaltungsratsvorsitzender Marcel Pritsch. „Wir haben uns diesen Schritt nicht leicht gemacht.“ Doch an der Notwendigkeit habe es keinen Zweifel gegeben, die Entscheidung sei mit großer Mehrheit gefallen.

Während in Borken der politische Beschluss als Voraussetzung der Fusion relativ geräuschlos erfolgte, habe die Diskussion über den Zusammenschluss in Schwalmstadt doch „deutlich höhere Wellen“ geschlagen, sagte Bürgermeister Tobias Kreuter. „Aber man muss die emotionale und die ökonomische Ebene bei diesem Thema strikt voneinander trennen.“

Die Fusion bedeute nichts anderes als einen „Zusammenschluss auf Augenhöhe“, einen, von dem die Kunden nur wenig spürten, der ihnen aber viele Vorteile wie weiterhin kurze Wege, vertraute Ansprechpartner, zuverlässige Dienstleistungen biete. „Der Zusammenschluss stärkt einfach weiterhin die regionale Identität.“

Genau das sei die Erfolgsidee der kleinen Banken, so Kreuter: „Die regionale Identität ist das Pfund, mit dem wir wuchern: Sparkassen sind wichtige Standortfaktoren für die Kommunen und Ansprechpartner für Unternehmer, sie stärken die regionale Verbundenheit, stehen für Vertrauen. Das ist der Mehrwert, den wir bieten.“

Gerade aus diesem Grunde sei eine Fusion mit der Kreissparkasse Schwalm-Eder nicht in Frage gekommen: „Das hätte eine zu große Veränderung bedeutet, die Kundenzufriedenheit war ja sowohl in Borken als auch in Schwalmstadt hoch“, sagt Vorstandsvorsitzender Wilhelm Bechtel.

Für diese Kundennähe soll auch die Tatsache sorgen, dass trotz der Fusion die beratenden Mitarbeiter und Ansprechpartner in den beiden Geschäftsstellen der neuen Sparkasse sowohl in Borken als auch in Schwalmstadt dieselben sind und bleiben.

Auch Bechtel lässt keinen Zweifel an der Notwendigkeit des Zusammenschlusses. Er nennt die für ihn wichtigsten Gründe: Der große bürokratische Druck der Regulatorik und der dramatische Personalmangel – es sei schlicht kaum mehr möglich, Fachkräfte zu finden. Durch den Zusammenschluss stehe das neue Haus mit genau 80 Mitarbeitern solide da, könne die Aufgaben meistern.

Bechtel verschweigt nicht, dass auf diese 80 Beschäftigten bis zur technischen Umstellung im Oktober – sie wird dann mit einer neuen IBAN-Nummer ersichtlich – noch viel Arbeit zukommt. Auch wenn die Kunden bis auf den neuen Namen der Sparkasse Borken-Schwalmstadt von der Fusion nichts spüren: Hinter den Kulissen wird an der Zusammenführung der Computersysteme gearbeitet: „Das ist eine hohe Belastung für die Mitarbeiter“, sagt auch Vorstandsmitglied Mario Jahn. Die Fusion bedeute einen hohen Kraftaufwand, sagt Marcel Pritsch: „Wir setzen viel Geld und Manpower ein, um die neue Sparkasse Borken-Schwalmstadt zukunftsfähig zu machen.“

Genau das sei das Ziel, sagt Vorstandsmitglied Christoph Ernst: Die Fusion habe die Kräfte gebündelt, das Volumen der beiden kleinen Institute verdoppelt und der neuen Sparkasse damit eine bessere Position am Markt verschafft. „Unser Fokus liegt auf den Kunden – ihnen wollen wir unsere Finanzdienstleistungen weiter anbieten“, sagt Ernst.

Wenn das alles so sehr passt und Zukunft sichert – warum haben sich die Geldinstitute dann nicht schon vor Jahren zusammen getan? „Der Zeitpunkt musste stimmen, der politische Wille die Idee in beiden Städten mittragen“, antwortet Bechtel.

Als 2012 der Begriff der Fusion erstmals gefallen sei, sei es noch nicht der richtige Zeitpunkt gewesen: „Wir hatten und wir haben keinen wirtschaftlichen Druck“, betont Bechtel. „Aber die Zeiten bringen viele Herausforderungen für die Geldinstitute.“ Die neue Sparkasse Borken-Schwalmstadt soll sich ihnen stellen können.