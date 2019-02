Dramatische Rettung aus einem Eisloch: Feuerwehr befreit eingebrochenen Hund aus Gombether See

Einsatz der ganz besonderen Art: Die Feuerwehr Borken rettete am Freitagmittag einen Hund, der durchs Eis in den Gombether See gebrochen war.

Es war eine dramatische Rettungsaktion, die sich Freitagmittag am Nordufer des Gombether Sees abspielte: Die Feuerwehr Borken rettete einen Hund. Das Tier war auf der dünnen Eisschicht eingebrochen und schwamm hilflos im eiskalten Wasser.

Im Vorfeld hatte schon ein engagierter Trupp Bauarbeiter versucht, das Tier zu retten – als die Männer aber merkten, dass sie den Vierbeiner nicht ans Ufer holen konnten, ohne das eigene Leben zu riskieren, riefen sie die Feuerwehr. Die rückte mit vier Fahrzeugen, 15 Einsatzkräften und zwei Booten an, berichtet Borkens Wehrführer Mario Diehl.

Hund schwamm im Eisloch

Die Besitzerin des Hundes war am Freitag um 13 Uhr mit ihren zwei Hunden am Seeufer unterwegs gewesen, als der eine aufs Eis lief. Rund 50 Meter vom Ufer entfernt brach der Hund, ein wuscheliges Wesen der Rasse Bolonka Zwetna, ins Eis ein. Die Besitzerin, eine Frau aus Borken, musste hilflos vom Ufer aus zusehen, wie das Tier im Eisloch schwamm – sie hatte kein Handy dabei, um Hilfe zu holen.

Das Trüppchen Arbeiter, das wohl in der Nähe zu tun hatte, hörte das Bellen des zweiten Hundes und das Rufen der Frau und eilten zu Hilfe. Aber auch sie konnten nichts ausrichten.

Einzige Hilfe war das kleine Schlauchboot der Borkener Feuerwehr: Christoph Mühling und Andreas Jegel fuhren in dicke Schutzanzüge gekleidet auf den See hinaus und fischten den mittlerweile völlig unterkühlten Hund aus dem Wasser.

Zustand des unterkühlten Hundes unklar

In der Kürze der Zeit sei es nicht möglich gewesen, einen Tierarzt an den See zu holen, berichtet Mario Diehl. Die Feuerwehrleute fackelten nicht lange: Sie packten den Hund in den Einsatzleitwagen und fuhren ihn unter Alarmbedingungen zu einem Tierarzt nach Gudensberg, der Erste Hilfe leistete und versuchte, das Tier zu wärmen. Das Tier habe zwischen 30 und 40 Minuten im Wasser verbracht, schätzt Diehl. Ob und wie der Hund das eisige Abenteuer überlebt, stand am Freitag noch nicht fest.

Dass die Feuerwehr Borken viel Herz zeigte, indem sie den Hund nicht nur an Land brachte, sondern auch zum Tierarzt, ist für Diehl selbstverständlich. „Jeder, der einen Hund besitzt, hätte dasselbe getan“, ist sich der Borkener Wehrführer sicher.

Sicher ist er sich auch, dass die Borkener Wehr gut auf solche Einsätze vorbereitet ist. „Das kleine Boot war bei diesem Einsatz Gold wert“, sagte Diehl und lobte seine Feuerwehrmänner – und die Arbeiter, die beherzt Frau und Hund zur Seite standen.