Erstmeldung: Gebäude in Borken brennt - Feuerwehr im Einsatz

Gebäudebrand in Borken: Feuerwehr in der Straße Pferdetränke im Einsatz.

Borken. Die Feuerwehren aus Fritzlar, Homberg und Borken sind gegen 7.22 Uhr zu einem Brand nach Borken ausgerückt. Dort steht ein Gebäude in Flammen.

Aktualisiert um 8.03 Uhr - Wie die Polizei mitteilt, steht in der Straße Pferdetränke in Borken (Schwalm-Eder-Kreis) ein Gebäude in Vollbrand. Bisher liegen der Polizei keine Hinweise auf verletzte Personen vor.

Nach ersten Informationen brach offenbar im Dachstuhl eines leerstehenden Hauses das Feuer aus. Dieser ist mittlerweile komplett ausgebrannt. Zeugen bemerkten nach 6 Uhr eine Rauchentwicklung im Gebäude und alarmierten die Feuerwehr.

Wir bereichten weiter an dieser Stelle.