Erzählfestival in Borken: Die Grimms würden es lieben

Es gibt viele gute Orte zum Geschichten erzählen – aber wohl kaum einen, der sich dafür so perfekt eignet wie das Nassenerfurther Schloss Hirschgarten.

Am Samstag, 15. und Sonntag, 16. Juni, findet dort das erste Erzählfestival mit Unterstützung des Nordhessischen Kultursommers statt. Dann dreht sich dort in allen Ecken und Winkeln, in Kräutergarten und Küche, im Pferdestall und auf dem Hof, in Bibliothek und Grünem Salon alles um Sagen und Legenden, um altes Wissen und ferne Welten.

Gastgeber dieser Premiere sind Schauspieler Otto Kukla und Bettina Hauenschild, die vor einem guten Jahr das Wasserschloss gekauft und bezogen haben. Das Künstlerpaar hat Sagen- und Geschichtenerzähler, Musiker und Schauspieler eingeladen, die an zwei Tagen parallel und zeitversetzt von Mythen, Legenden und Begegnungen erzählen werden.

Dabei geht es um genau jenes Talent, das die Gebrüder Grimm weltberühmt machte: Um die hohe Kunst des Erzählens. Um den Bann, in den das Publikum gezogen wird, wenn gute Erzähler gute Geschichten vortragen. Und es seien durch die Bank weg sehr gute Erzähler, die im Schloss Hirschgarten zu hören sind, sagt Otto Kukla. Auch Bärbel Bentele aus dem Allgäu, Jürg Steigmeier aus der Schweiz, Monika Mosburger aus Marburg und Nana Nauwald aus der Lüneburger Heide gehören dazu. Eine besondere Version von Heinrich von Kleists „Michael Kohlhaas“ bieten der Gitarrist Claus Boesser-Ferrari und Schauspieler und Musiker Hansa Czypionka. Sie sind als Erzähler mit Gitarre und Drehleiter zu hören, zu sehen und zu erleben.

+ Hansa CzypionkaSchauspieler und Musiker

Es ist eine hochkarätige Veranstaltung, die Otto Kukla und Bettina Hauenschild bieten. Sie fühlen sich gut angenommen im Borkener Stadtteil, erleben ihn als sehr reges und lebendiges Dorf, wie sie sagen. Die beiden moderieren am Samstagabend auch eine witzig-unterhaltsame Veranstaltung: Dann können Zuschauer binnen fünf Minuten eine wahre Geschichte erzählen. Zusätzlich gibt es am Samstag japanische Klänge und ein orientalisches Büffet. Ein Festival für alle Sinne eben.

Beim Festival handelt es sich nicht um eine Märchenveranstaltung, vielmehr geht es um die Kunst des Erzählens. Es findet von Samstag, 15. Juni, 15 Uhr bis Sonntag, 16. Juni, 15 Uhr statt. Der Eintritt kostet am Samstag 22 Euro, Sonntag 15 Euro, das Kombiticket 30 Euro. Karten und Infos gibt es unter kultursommer-nordhessen.de und schloss-hirschgarten.de und an der Tageskasse.