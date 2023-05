Faszination für kleine, bunte Steine: Lego-Ausstellung in Borken

Von: Josefin Schröder

Lego-Modelle von US-Feuerwehrfahrzeugen gibt es bei der Ausstellung „Zusammengebaut 2023“ in Borken zu sehen. © andres LEHMANN

Lego-Fans aufgepasst! Die Ausstellung „Zusammengebaut“ findet am Wochenende in Borken statt. Tickets sind online und vor Ort erhältlich.

Borken – Der Steine-Zirkus kommt zurück nach Borken: Am Samstag, 20. Mai, und am Sonntag, 21. Mai, findet die Lego-Ausstellung „Zusammengebaut 2023“ im Borkener Hotel am Stadtpark statt. Dann verwandelt sich der große Saal des Hotels in ein Brick-Paradies, kündigt der Veranstalter Andres Lehmann mit.

In der siebten Auflage der Ausstellung können Besucher am Samstag von 10 bis 18 Uhr und am Sonntag von 10 bis 17 Uhr die Werke von rund 40 Ausstellern bestaunen. Die Faziniation für die kleinen, bunten Steine hat in Borken Tradition. 2015 hat die Ausstellung ihre Premiere gefeiert.

Dieses Jahr werden Baumeister aus ganz Deutschland ihre Lego-Welten präsentieren. Die wohl weiteste Anreise haben die Youtube-Stars Joshua und John Hanlon aus den USA. Mit ihrem Youtube-Kanal „Beyond the Brick“ begeistern die beiden Brüder über eine Millionen Abonnenten und Lego-Fans auf der ganzen Welt. Mit Jörg Rückel aus Kassel und Dirk Frantzen sind außerdem zwei Teilnehmer der RTL-Sendung „Lego Masters“ in Borken zu Gast. Neben Bautipps von den Profis, gibt es ein Bühnenprogramm und Bausets zu gewinnen.

Lego-Baumeister kommen auf ihre Kosten

Von kleinen Modellen bis hin zu großflächigen Anlagen – für jeden Besucher, ob jung oder alt, ist etwas dabei, verspricht der Organisator von „Zusammengebaut“. Ganze zwei Tage dauert der Aufbau der Kreationen, bis jedes Steinchen an seinem Platz ist. Ausgestellt werden unter anderem eine Stadtlandschaft mit Eisenbahnanlage und einem großen Rummelplatz. Star-Wars-Anhänger können zudem ein großes Layout des fiktiven Wüstenplanets Tatooine in steiniger Form begutachten.

Wer auch nach der Ausstellung nicht genug von den Steinen aus Billund hat, der kann sich schon mal auf den „Zusammengebaut Basar“ am 26. November freuen.

Tickets können vor Ort (nur mit Bargeld) und online auf der Seite zusammengebaut.com gekauft werden. Kinder ab 3 Jahren zahlen 4 Euro, Erwachsene ab 18 Jahren 6 Euro. (Josefin Schröder)