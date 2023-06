Feuerwehr löschte Flächenbrand am Singliser See

Einweggrill war vermutlich die Ursache fürs Feuer

Es war bereits der zweite Einsatz in dieser Saison der Borkener Wehren am Singliser See: Dort war am Samstag vermutlich ein Einweggrill Ursache eines Brandes. Die Wehren warnen in diesen trockenen Wochen dringend vor fahrlässigem Umgang mit Feuer.

Die Feuerwehren aus Singlis/Lendorf, Borken und Gombeth rückten am Samstagnachmittag zu einem Flächenbrand an den Singliser See aus: Dort stand eine Grasfläche in Flammen.

Singlis - Stadtbrandinspektor Alexander Wilhelm und der Borkener Wehrführer Mario Diehl gehen davon aus, dass ein benutzter Einweggrill die Brandursache gewesen sein könnte. Sie appellieren dringend an alle, die sich in der zurzeit so trockenen und ausgedörrten Natur aufhalten, Feuer in jeglicher Form zu vermeiden: „Selbst das Rauchen draußen kann in diesen trockenen Zeiten schon fahrlässig sein“, sagt Alexander Wilhelm.

Rauchen in der Natur birgt bei dieser Trockenheit große Gefahren

Der Alarm ging gegen 15.40 Uhr bei der Leitstelle ein, doch die Informationen seien verwirrend gewesen, sagt Wilhelm: Es waren drei verschiedene Einsatzorte genannt worden, zudem seien die Parkplätze am See voll, der Besucherandrang am Samstagnachmittag groß gewesen. „Nur gut, dass die Flucht- und Rettungswege nicht zugeparkt waren, das hat uns die Arbeit

erleichtert“, sagt Wilhelm. Er bittet dringend alle Besucher des Sees, auch bei großem Andrang und knappen Parkplätzen die Rettungswege nie zu blockieren, sondern sie immer ganz selbstverständlich frei zulassen.

Badegäste hatten am Samstag das sich rasch ausbreitende Feuer bemerkt und die Wehr alarmiert, die die Flammen unter der Einsatzleitung von Sebastian Wagner löschten. Der Schaden sei gering, die 42 Feuerwehrleute konnten noch das Übergreifen der Flammen auf den Schilfbereich am östlichen Seeufer verhindern. Nach dem Ablöschen fanden sie mehrere benutzte und liegen gelassene Einweggrills am Ufer, einer davon hatte vermutlich zum Brand geführt.

Nur wenige machen sich Gedanken über Brandgefahr

„Zurzeit scheint sich noch kaum jemand Gedanken über die hohe Brandgefahr zu machen“, sagt Borkens Wehrführer Mario Diehl im HNA-Gespräch und berichtet von den vielen Feuerstellen am Singliser See, die teils sogar auf der blanken Erde ohne jegliche Scherung errichtet worden seien: „Das ist zurzeit hochgefährlich und äußerst leichtsinnig.“

Bereits vor zwei Wochen hatte es schon an einer Zuwegung zum See gebrannt, die Wehr rückte aus. Und garantiert nicht zum letzten Mal in diesem Somer: „Die heiße Phase beginnt ja gerade erst“, sagt Mario Diehl. (Von Claudia Brandau und Peter Zerhau)