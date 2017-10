Wehren bei Sternübung in Borken vielfach gefordert

Borken. Zu einer Sternübung trafen sich am Wochenende 105 Feuerwehrleute aus elf Städten und Gemeinden des Kreisteils Fritzlar-Homberg in Borken.

Die dortige Wehr um Mario Diehl war Ausrichter der vierten derartigen Großveranstaltung.

Die Stationen, an denen verschiedene Aufgaben abgearbeitet werden mussten, waren in und um Borken verteilt. Jede Gruppe hatte ein Zeitfenster, in dem die Aufgabe erfüllt werden musste. Danach wechselten die Gruppen die Stationen.

Mit in das Übungsareal einbezogen wurde unter anderem das Übungshaus in Singlis, wo ein Wohnungsbrand simuliert wurde und Personen in Gefahr waren. Eine weitere Einsatzstelle war das Materiallager der Firma Ludolf in der Gombether Straße. Dort bestand die Aufgabe darin, zwei bei Verladearbeiten verschüttete Arbeiter zu retten.

Ein Wohnhausbrand in der Innenstadt von Borken war das Einsatzziel, bei dem die Feuerwehrleute über Steckleitern auf einen Balkon klettern mussten, um von da ins Hausinnere zu gelangen. Dort mussten sie in dem vernebelten Gebäude eine Person suchen, über die Leitern zurück gehen und sie an den Rettungsdienst übergeben.

Eine heiße Angelegenheit war im Stadtteil Trockenerfurth zu erledigen: Ein Auto stand in Flammen, das abgelöscht werden musste. Die Flammen kamen aus im Fahrzeug verlegten Gasleitungen.

Die Aufgaben, wie sie die Feuerwehr bei ihren Einsätzen vorfinden könnten, wurden von der Borkener Wehrführung in sechs Monaten ausgearbeitet. Bei der Sternübung wurde Wert auf Zusammenarbeit und Kameradschaft der Wehren gelegt. Darüber hinaus dienten die Aufgaben auch der Fortbildung der Feuerwehrmänner und -frauen, auch im Bereich des Digitalfunks. Vor allem die jüngeren Einsatzkräfte konnten ihren Erfahrungsschatz erweitern. Die Sternübung habe aber keinen Wettkampfcharakter gehabt, wie Wehrführer Mario Diehl betonte. Start war an allen Stationen am Samstag gegen halb zehn, die Übung endete um 17 Uhr. Danach gab es eine Abschlussbesprechung im Feuerwehrstützpunkt in Borken.

In der Mittagspause sorgten Feuerwehrleute der Gudensberger Wehr mit ihrer Gulaschkanone für zufriedene Übungsteilnehmer.

Unterstützung gab es durch das THW aus Homberg, die DLRG im Bereich Wasserrettung sowie das Deutsche Rote Kreuz aus Borken. Mit dabei war auch eine Delegation aus Borkens Patenstadt Méru, die neben der Beobachtung der Sternübung die Leitstelle in Homberg und das Freilichtmuseum besichtigten.