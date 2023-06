Der Laden ist nun Geschichte: Der Dorfmarkt Großenenglis schließt am Samstag

Schließung

+ © Claudia Brandau Verkaufen gerade die komplette Ware: Ulla Brehm und Karlheinz Bräutigam vom Dorfmarkt Großenenglis. Der Laden schließt am Samstag für immer. © Claudia Brandau

Der Dorfmarkt Großenenglis schließt am Samstag – Die Kaufkraft reichte nicht aus.

Großenenglis – Wenn Ulla Brehm am Samstagnachmittag das letzte Mal die Ladentür abschließt, ist der Dorfmarkt Großenenglis Geschichte. Knapp drei Jahre nach seiner Eröffnung steht fest: Die Kaufkraft hat nicht ausgereicht, um den Betrieb des Dorfmarktes zu sichern.

Dabei hatte die Geschäftsidee, die den Borkener Stadtteil um eine gute Adresse und wichtige Anlaufstelle bereichern sollte, im September 2020 einen guten Start. Es gab viele Unterstützer, Helfer, Mitstreiter, alles lief gut – solange das Team ehrenamtlich im Einsatz war.

Dorfmarkt Großenenglis: Bereits im vorigen Jahr sei klar gewesen, dass die Zahlen nicht stimmen

„Als wir uns dann ab 2021 Löhne auszahlten, wurde es kritisch“, berichtet Ulla Brehm, die den Laden zuletzt zusammen mit einem Geschäftspartner führte. „Wir sind gut durchs erste Jahr gekommen, aber mit den Löhnen hatten wir uns übernommen“, sagt Brehm. Die Gehälter wurden 2022 gekürzt, Stellen gestrichen – doch die Arbeit musste erledigt werden und es gab nicht so viele Menschen, die sie ehrenamtlich schulterten, wie sie nötig gewesen wäre.

Einer der Ehrenamtlichen ist Karlheinz Bräutigam. Der Ruheständler arbeitet unentgeltlich im Laden, er brachte sogar beste Voraussetzungen mit: Bräutigam hat eine Ausbildung zum Kaufmann bei Edeka absolviert, fühlte sich hinterm Tresen des Dorfmarkts an genau der richtigen Stelle, genoss Kontakte, Begegnungen, Gespräche. „Genau davon hatten wir ja immer geträumt – dass Menschen dabei sind, die den Laden als Idee fürs Gemeinwesen, als Projekt fürs Dorf betrachten“, sagt Brehm.

Bereits im vorigen Jahr sei klar gewesen, dass die Zahlen nicht stimmen, der Laden schließen muss. Aber so leicht wollte Ulla Brehm nicht aufgeben. Sie schrieb allen Großenenglisern Briefe, informierte über die Lage, stellte fest, dass es mehr Ehrenamtliche und noch mehr Kaufkraft braucht, um das Projekt weiter finanzieren zu können. Seit November ist das kleine Team komplett unentgeltlich im Laden tätig. „Wir dachten, wir arbeiten uns so in die schwarzen Zahlen, haben aber schnell gesehen: Das wird nichts.“

+ Waren vor drei Jahren mit viel Zuversicht gestartet: von links Ulla Brehm, Lena Sinemus, Sabine Neußel, Meik Koch, Katharina Lukas, Roswitha Fischer und Ute Riehl. © Claudia Brandau

Doch Leute wie Karlheinz Bräutigam, die ehrenamtlich einer netten Beschäftigung nachgehen wollen, sind eben rar gesät – es meldete sich sonst niemand. Während Ulla Brehm erzählt, geht ständig die Ladentür auf: Kinder kommen herein, einzeln und in Gruppen, sind zu Fuß oder mit dem Rad unterwegs, kaufen Süßes und Getränke. „Die Kinder lieben den Laden“, sagt Ulla Brehm. Doch was der Großenengliser Nachwuchs nachmittags auf den Tresen legt, reicht nicht aus, um abends beim Kassensturz in Begeisterungsstürme auszubrechen. Die Kinder werden den Laden offenbar am meisten vermissen. „Und auch die älteren Menschen“, glauben viele Kundinnen, die rasch etwas einkaufen.

Der Wunsch: Dass die Großenengliser dem Dorfmarkt bis zum letzten Öffnungstag die Treue halten

„Der Laden war eine Chance fürs Dorf und die Gemeinschaft, hat aber nicht funktioniert“, sagt Ulla Brehm – und das ohne jeden Groll. „Wir sind traurig, aber wir akzeptieren, dass es gerade nicht die richtige Zeit für ein solches Projekt ist. Die Kaufkraft und die Kaufinteressen gehen in ganz andere Richtungen, das ist einfach so.“

Ihr Wunsch: Dass die Großenengliser dem Dorfmarkt bis zum letzten Öffnungstag die Treue halten. „Und dass wir dann alle zusammen und gemeinschaftlich das gerade wieder eröffnete Lädchen in Kleinenglis unterstützen.“

Am Samstag gibt es noch Brötchen im Dorfmarkt Großenenglis. Dann gehen dort die Lichter aus. (Claudia Brandau)