Großenengliser errichteten mit viel Können neue Grillhütte

Von: Claudia Brandau

Teilen

Sie alle hatten mitangepackt, um die neue Großenengliser Grillhütte wieder aufzubauen: Die alte war bei einem Brand schwer beschädigt worden. Ortsvorsteher Horst Simmen und Kulturring-Vorsitzender Michael Hetzler (vorne von links) haben eine engagierte Truppe zusammen gestellt, die den neuen Treffpunkt errichtete. © Claudia Brandau

36 Großenengliser packten tatkräftig beim Bau der neuen Grillhütte mit an. An dem Treffpunkt finden um die 40 Partys im Jahr statt.

Großenenglis – Als Ortsvorsteher Horst Simmen die Einladungen für die große Helferfete verschickte, schrieb er 36 Großenengliser an: Sie alle hatten tatkräftig beim Bau der neuen Grillhütte mitangepackt, haben geschippt, geschleppt, gehämmert und gesägt. Und das nicht nur an einem einzigen Wochenende, sondern über eineinhalb Jahre hinweg. Es braucht viel Motivation und Ehrgeiz, um über einen solch langen Zeitraum hinweg ehrenamtlich und entgeltlich Schubkarren zu schieben und Material zu verarbeiten.

Doch die Großenengliser hielten durch – und können mit Recht stolz auf das sein, was sie als Team unter der Leitung eines ortsansässigen Ingenieurbüros gebaut haben. Die große Blockhütte bietet einen rund 50 Quadratmeter großen Innenraum, eine wettergeschützte Veranda, Tische und Bänke vor der Tür und dazu noch eine Feuerstelle auf der großen Freifläche. Der Treffpunkt ist seit je her gefragt, um die 40 Partys finden an der Grillhütte statt. Und das nur zwischen Ostern und November, denn eine Heizung gibt es nicht: Wenn traditionell der Martinszug am 11. November dort endet, ist die Saison vorbei, Ostern wird sie wieder eröffnet.

Als die alte Hütte 1977 errichtet wurde, ging das rappzapp, die neue Variante ist zwar auf ihrem Fundament errichtet, doch wesentlich aufwendiger gedacht und gemacht, deutlich höher, deutlich schöner als das Vorgängergebäude, das im März 2021 abbrannte, der Schaden betrug 130 000 Euro. Im August 2021 wurde die Ruine abgetragen und sofort mit dem Wiederaufbau begonnen.

Zierte eine Postkarte in den 1980er-Jahren: die 1977 errichtete Grillhütte (unten links). © Fotostudio Gilbert Homberg

Um ihn hinzukriegen, bedurfte es vieler Hände. Für viele der Helfer eine Ehrensache: „Ich war schon bei der Grundsteinlegung der ersten Hütte 1977 dabei“, sagt Lothar Boese. Die war 2021 durch einen Brand mutwillig zerstört worden – und gerade diese Tatsache, dass böser Wille im Spiel war, animierte wohl viele, mit Biss und Durchhaltevermögen den neuen Treffpunkt zu errichten. „Es ist eine gemeinnützige Anlage, die ich auch gerne selbst mal nutze – es ist also auch schon ein Eigeninteresse dabei“, sagt Helmut Albert und lacht. „Natürlich ist man dabei, wenn es im Dorf was zu machen gibt, das ist doch selbstverständlich“, ergänzt Armin Vesper.

Zu tun gab es genug: Alle Hölzer, Pfetten, Sparren, Holzverschalungen wurden gestrichen, ein Ringanker gesetzt, eine Dachisolierung angebracht und noch obendrein eine 170 Meter lange Abwasserleitung gebaut, um die Hütte an die Ortskanalisation anzuschließen.

Insgesamt 4200 Stunden haben die ehrenamtlichen Helfer schwer geschuftet – und sich damit viel Respekt verdient. „Ohne die Eigenleistung so vieler Leute, hätte das Geld von der Versicherung nicht gereicht“, sagt Ortsvorsteher Horst Simmen.

Fast dieselbe Bautruppe war es auch gewesen, die den neuen großen Parkplatz an der Kalbsburger Straße am Großenengliser Ortseingang gebaut hat. Offensichtlich war das schon eine richtig gute Übung: Die Grillhütte als Meisterstück jedenfalls ist top geworden. (Claudia Brandau)