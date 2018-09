Großer Andrang beim Wasserschloss Nassenerfurth

Nassenfurth. Viele Besucher kamen am Sonntag ins Schloss Hirschgarten. Eingeladen hatten die neuen Schlossherren, die ihre Ideen für Besucher präsentierten.

Die neuen Schlossherren Bettina Hauenschild und Otto Kukla hatten zum Tag des offenen Tores und damit zu einem Schlossfest mit Führungen, Musik, Lesungen, Kräutertees und Pellkartoffeln eingeladen. Dabei brauchte es nicht viel, die Besucher zu begeistern: Das von Wasser umgebene Schloss faszinierte trotz Regenwetters drinnen wie draußen.

„Dieser Ort ist so schön, dass man gar nicht anders kann, als sich in die Natur zu verlieben“, sagte Bettina Hauenschild. Die Schauspielerin und Kräuterexpertin will künftig als Schlossherrin auch gesundheitliche Seminare anbieten. „Ich brauche den Ausgleich“, so Hauenschild, die einen riesigen Garten mit Kräutern angelegt und bereits dreimal geerntet hat.

Kein Zweifel, die Theaterleute Hauenschild und Kukla haben mit Schloss Hirschgarten nicht nur ein neues Zuhause, sondern auch eine Berufung gefunden: Menschen anzuregen, mehr im Einklang mit der Natur zu leben und ihr Konsumverhalten zu überdenken.

Während etliche Hochzeitspaare das Wasserschloss schon in der Vergangenheit als Trauort nutzten, soll das Tor künftig für weit mehr Besucher offen stehen: Eine Heilpflanzen-Gärtnerei, Seminare, Massagen, Meditationen, naturkundliche Behandlungen, ein Hofcafé, Lesungen und Übernachtungen werden dort künftig angeboten – an Ideen mangelt es ihnen nicht.

+ Das sind die neuen Schlossherren: Die beiden Künstler Bettina Hauenschild und Otto Kukla haben im Mai Schloss Hirschgarten in Nassenerfurth erworben. © Kerstin Diehl

Für viele Besucher war es faszinierend zu sehen, wie gut schnell sich die neuen Schlossherren im Gebäude – seine Ursprünge gehen aufs 13. Jahrhundert zurück – eingerichtet und eingelebt haben.

Während das Haupthaus vor 20 Jahren saniert wurde, machen sich die neuen Schlossherren daran, auch den angrenzenden Fachwerkbau zu nutzen. „Wir hatten auf Anhieb zu jedem Raum eine Idee“, sagten sie.

Ziel sei es, dabei möglichst viel der Bausubstanz zu erhalten und natürliche Materialien wie Lehm zu verwenden, so Architekt Helmut Görlitz (Kassel), der bereits die frühere Schlosssanierung betreute.

Durch den „Grünen Salon“, der für Konzerte und Lesungen genutzt wird, an der Kräuterküche vorbei bis hin zum neuen Andachtsraum im Keller hatten die Besucher Einblicke. „Das ist eine absolute Bereicherung für Nassenerfurth, so kommt Kultur aufs Dorf“, sagte Besucherin Doris Hannappel.

Kontakt: Schloss Hirschgarten in Nassenerfurth, Forsthausstraße 1, Tel: 01 73/7 48 89 16. Email: schloss-hirschgarten@posteo.de