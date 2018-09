Hallenbad Borken: Gutachten soll Klarheit bringen

In der Diskussion: Ein Gutachten soll klären, wie groß der Sanierungsbedarf des Borkener Hallenbades ist.

Borken. Ein Gutachten soll klären, ob das Borkener Hallenbad saniert werden kann oder ein neues Bad gebaut werden muss.

„Alles, was ich weiter sagen würde, ist Spekulation“, sagte Borkens Bürgermeister Marcel Pritsch-Rehm am Dienstag. In der Stadtverordnetenversammlung beließ er es daher lieber bei den Fakten. Dazu gehört eine Aussage: Das Dach des Borkener Hallenbades hält nur noch einen Winter durch. Dann muss etwas passieren. Ob ein neues Hallenbad gebaut wird oder eine Sanierung besser ist, soll bis Anfang November ein Gutachten klären. Das haben die Stadtverordneten einstimmig beschlossen.

Eigentlich sollte das Bad aus Mitteln des Kommunalen Investitionsprogramm saniert werden. 250 000 Euro waren dafür veranschlagt. Bei der Prüfung wurden jedoch erhebliche Mängel festgestellt, wie Wolfgang Bauer (CDU) erklärte. „Eine Schließung aus Sicherheitsgründen im Sommer ist wohl unausweichlich“, so der Christdemokrat weiter.

Ein externer Dienstleister soll nun ein Gutachten erstellen. Die Kosten dafür liegen im fünfstelligen Bereich, wie Pritsch-Rehm sagte. Die Hälfte der Kosten übernehme der Landkreis. Das gelte übrigens auch für eine Sanierung. 5,2 Millionen Euro für eine Grundsanierung des im Jahr 1964 errichteten Baus stehen derzeit im Raum. Das ist aber nur eine Schätzung, die durch das Gutachten konkretisiert werden soll. „Wir brauchen dieses Gutachten, damit wir verlässliche Zahlen haben“, betonte Rüdiger Staffel (Freie Wähler). Erst dann könne eine Entscheidung getroffen werden.

Sonja Lehmann (SPD) kritisierte, dass in der Diskussion immer von fünf Millionen Euro die Rede sei. „Es sind zirka drei Millionen Euro, da der Kreis die Hälfte übernimmt.“

Einen Ausblick gab Pritsch-Rehm aber noch: Im Falle einer Sanierung könnte die Physiotherapie-Praxis während der Bauarbeiten weiter betrieben werden. Die Fotovoltaikanlage auf dem Dach würde abgebaut und auf dem neuen Dach montiert. (akl)