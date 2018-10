Halloween im Borkener Themenpark wird gruselig

Freudenthal/Borken. Feuer, Teufel und viel Zauberei - das Programm für das Halloweenfest steht. Für Gänsehaut sorgt Lilo Sarik, sie stellt die gruseligen Figuren für den Themenpark her.

Wenn in Borken wieder am letzten Oktoberwochenende die Halloween- Nacht im Themenpark Borken steigt, werden allerhand gruselige Gestalten für die richtige Stimmung sorgen. Riesenspinnen, Kürbisse mit einem fiesen breiten Grinsegesicht oder rabenschwarze Katzen werden von den Wänden herab auf die Besucher schauen.

Dieses Gruselkabinett stellen derzeit Lilo Sarik und ihre 85-jährige Mutter Erika Ehl in Freudenthal her. Mutter und Tochter basteln schon seit Wochen für die Borkener Halloween-Nacht.

Für die 85-jährige Erika Ehl ist das Basteln eine schöne Freizeitbeschäftigung und Kommunikation zugleich. Nach einem Schlaganfall ist sie zwar körperlich ein wenig eingeschränkt, aber sonst noch topfit. Das Basteln ist für die alte Dame nicht nur eine Bereicherung, sondern auch Training: Basteln sei für die Feinmotorik sehr förderlich, berichtet Tochter Lilo Sarik.

+ Basteln für Halloween: Erika Ehl (85), Elina Storck (6) und Lilo Sarik (63) basteln die Dekoration für das Halloweenfest im Themenpark in Borken am Freitag. © Christine Thiery

Eine zusätzliche Freude ist es, dass die sechsjährige Elina Storck aus der Nachbarschaft immer gern vorbei schaut und hilft.

Das ungewöhnliche Trio entwickelte sich aus der Anstellung von Lilo Sarik bei der Stadt Borken.

Die 63-Jährige zog erst vor Kurzem nach Freudenthal. Sie zog zu ihrer Mutter, weil diese nach dem Schlaganfall körperlich beeinträchtigt war. Durch ihre Arbeit im Borkener Themenpark im vergangenen Jahr kam sie auf die Idee, die Dekoration bei Festen wie dem Frühlingsfest oder der Halloweenparty selbst zu basteln und sich eigene Spiele auszudenken.

Neben ihre Mutter begeisterte sich auch das Nachbarskind Elina Storck fürs Basteln und so schneiden sie Styropor in Form, bemalen es und entwickeln immer neuen Figuren für das gruselige Treiben zu Halloween.

Bereits für den Frühlingsmarkt war das dreiköpfige Kreativteam aktiv. Nun fertigen sie Hexentöpfe, Raben, Kürbisfratzen, Fledermäuse und riesige Spinnen. Reissäckchen sollen geworfen werden, und es ein großer Hexentopf spielt auch eine Rolle. Außerdem soll es eine Gespenster- und eine Kürbisolympiade geben.

Termin: Halloween-Nacht: Themenpark Borken, Freitag, 26. Oktober, 18 bis 22 Uhr.

Halloween in Borken am Freitag

Wer sich gerne ein bisschen gruselt, der ist beim großen Halloweenfest in Borken am Freitag richtig: ab 18 Uhr treiben in Freilichtmuseum und Innenstadt Hexen, Gespenster, Zauberer und Halloweengestalten ihr Unwesen. Die Bergbaubagger, Kohlezüge und die Kraftwerksgeräte des Museums werden als „Industriekultur bei Nacht“ kunstvoll illuminiert.

Für Kinder gibt es eine actionreiche Kürbis- und Gespensterolympiade mit hohem Spiel- und Spaßfaktor. Die Besucherbahn, eine 600 mm-Schmalspurbahn, fährt die Besucherbahn durch die Industriekultur bei Nacht. Verkleidete Kinder haben freien Eintritt, Erwachsene zahlen vier Euro, nicht kostümierte Kinder vier Euro.

Programm in der Innenstadt

Aber auch die Borkener Kaufleute und Gewerbetreibenden zusammen mit Pro Borken haben sich jede Menge einfallen lassen, mit dem sie Spaß und Unterhaltung auf der Bahnhofstraße bieten. Die Einkaufsmeile soll sich ab 18 Uhr in ein Mekka für Halloween-Fans verwandeln, dazu gibt es viel Gutes und Leckeres zu essen. Zauberer Jarimo und Didgeridoo-Spieler Pan führen ihr Publikum ins Reich der Sagen und Märchen und begeistern mit Schattenspielen.

Die „Fire Devils“ begeistern gegen 22 Uhr mit ihrer Feuer-Show am kleinen Kreisel, die Band Sola Quente begeistert mit Trommelrhythmen, an der Villa Kunterbunt steht ein Karussell, an der Pferdetränke wartet der Halloween-Express auf Mitfahrer. Auf fünf Bühnen zeigen Musiker und Band ihr Können: am Europaplatz, am Engelhardtschen Hof, im TUI-Reisecenter, am Hotel am Entenbrunnen, und auch am Seerestaurant Stockelache. Die Geschäfte in der Borkener Innenstadt sind bis 24 Uhr zum Nightshopping geöffnet, heißt es weiter.