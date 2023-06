Ein 100. Geburtstag mit viel Dsching-darassa-bum

Von: Claudia Brandau

Freut sich sehr auf sein Fest zum 100. Geburtstag: Hans Ewald aus Borken feiert das seltene Jubiläum am morgigen 8. Juni mit dem halben Dorf. © Claudia Brandau

Als Hans Ewald vor neun Jahren seine Frau Gerda heiratete, war er mit knapp 91 der wohl älteste Bräutigam, der je vor einem Borkener Standesbeamten stand. Der Kleinengliser mit großem Herzen und viel Humor ist in vielerlei Hinsicht gesegnet: Er wird morgen, am Fronleichnamstag, 100 Jahre alt.

Kleinenglis – Diesen ungewöhnlichen Geburtstag feiert er am 8. Juni ganz groß: Zusammen mit seiner Frau, der Tochter, den Schwiegerkindern, Enkeln, Urenkeln, dem halben Dorf und mit seinen „drei guten Freunden AGR“ heißt es in der Einladung. „Meine drei Freunde heißen aber nicht Anton, Günter und Rudi, sondern Arthrose, Gicht und Rheuma“, erklärt der fast 100-Jährige und lacht sich kaputt über seinen eigenen Scherz.

Der noch 99-Jährige war immer ein Optimist

Überhaupt hat man mit Hans Ewald viel zu lachen. Der noch 99-Jährige ist blitzgescheit und lustig obendrein. „Ich war mein Leben lang ein Optimist,“ sagt er. Dabei gab es in den vergangenen zehn Jahrzehnten viele Momente und Zeiten, in denen das Leben schwer war. So wie das Jahr 1990, in dem sein Sohn Hans-Jürgen im Alter von 36 Jahren bei einem Verkehrsunfall ums Leben kam. Oder der November 2006, als seine erste Frau Lisbeth an Krebs starb. Noch wenige Monate zuvor hatte das Paar die Diamantene Hochzeit gefeiert.

Doch Hans Ewald gehört zu den Menschen, die immer sehen, dass das Glas halb voll und nicht halb leer ist, die das Positive suchen und die Gelegenheit beim Schopfe packen, wenn sie kommt. So wie damals, als ihm im Bad Zwestener Bewegungsbad Gerda Leve so gefiel und er sie so, wie er war, nämlich in der Badehose, ansprach. Die damals 76-Jährige hatte ihn selbst schon dort gesehen und erstaunt festgestellt, wie ungewöhnlich dieser Senior doch war: „Er kam rein, lachte, scherzte, herzte seine Freunde, hatte an jedem Freude: Mensch, das ist ja mal ein ungewöhnlicher Mann, dachte ich da.“

„Man muss das Beste aus seiner Zeit machen“

Das ist Hans Ewald tatsächlich, auch mit 100 Jahren. Zur Verblüffung seiner Familie gab er 2014 bekannt, dass er heiraten werde. „Man muss das Beste aus seiner Zeit machen“, sagt er und drückt seiner überraschten Gerda ein Küsschen auf die Wange.

Aber das hat er sowieso schon immer, das Beste aus allem gemacht: In seinem Beruf als Elektriker war er fast 40 Jahre im Borkener Kraftwerk tätig, wo er auch den Chor „Kabelsalat“ gründete. Und er sang bis vor acht Jahren in der Chorgemeinschaft Kleinenglis/Arnsbach. Aus dem Haus samt Garten, das er 1951 zusammen mit seiner Frau Lisbeth gebaut und in dem er mit ihr, Tochter Brigitte und Sohn Hans-Jürgen gewohnt hatte, ist er nie wieder ausgezogen. „Umzugskartons habe ich seit 70 Jahren nicht gebraucht“, sagt er und lacht.

Hans Ewald ist tatsächlich in allem, was er tut, beständig und treu. 40 Jahre im Kraftwerk, 60 Jahre in erster Ehe verheiratet, 70 Jahre im eigenen Haus – was Ewald anpackt, lässt er nicht mehr los. Auch die Automarke hat er nie gewechselt. 1963 stand sein erster VW vor der Tür: „Da war ich schon 40!“, sagt er. Ein Leben ohne Auto kann er sich nicht mehr vorstellen, der blaue Golf in der Garage ist ihm wichtig. Aber längst nicht so wichtig wie das zweite, so späte, Glück mit seiner Gerda. Die beiden kommen gut alleine klar mit Haus und Hof, wuppen den Alltag alleine, genießen das Leben zu zweit, daheim und auf Reisen an die Ostsee.

Für sie regnet es noch immer rote Rosen: Hans und Gerda Ewald haben vor genau neun Jahren geheiratet. © Brandau, Claudia

Worauf er sich jetzt freut? „Aufs große Fest morgen“, sagt er. „Da kommen 100 Gäste, mehrere Chöre und der Fanfaren- und Spielmannszug. Und da machen wir dann alle mal so richtig Dsching-darassa-bum!“ Wer mit Hans Ewald spricht, kann viel lachen und lernen. Auch, dass man schon vorm eigenen 100. Geburtstag öfter mal richtig Dsching-darassa-bum machen könnte.

Alles Gute zum Geburtstag, Hans Ewald! (von Claudia Brandau)