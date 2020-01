Abscheulicher Fund: Angler entdecken Überreste im Wasser

In der Nähe von Borken in Hessen haben Fischer ekelhafte Überreste entdeckt.

Borken - Abscheulicher Fund in Nordhessen: Mitglieder des Sport-Fischerei-Vereins Gombeth machten in ihrem Vereinsgewässer, in der Nähe von Borken, einen ekelhaften Fund.

Die Angler wurde mit einer Sauerei konfrontiert. In ihrem Gewässer bei der Neuen Mühle hatte jemand eine größere Menge Schlachtabfälle einer Kuh über das Brückengeländer einfach ins Gewässer entsorgt.

Fund bei Borken: Angler nennen es "respektlos"

Laut Mitteilung des Vereins ist dies nicht nur illegal, „sondern auch respektlos gegenüber Natur und Angelverein, der diese Gewässer pflegt.“ Mitglieder holten mit Hilfe von Angelgerätschaften den Horror- Fund aus dem Wasser und entsorgten sie.

Borken in Hessen: Dieser Fund ist eine wahre Sauerei

„Wir sind uns alle einig, dass dies eine große Sauerei ist, obwohl es sich um Abfälle einer Kuh handelt“, heißt es weiter.

+ Abscheulicher Fund bei Borken: Widerliche Abfälle wurden in einem Gewässer gefunden und vom Angelverein entsorgt. © Angelverein Gombeth

In einer Zeit, in der alle von umweltgerechten Verhaltensweisen sprechen, sei es wichtig, dass jeder entsprechend handelt. „Wir finden regelmäßig Zivilisationsabfälle rund um unsere Gewässer, von Weinflaschen, Einwegverpackungen, Kühlschränken bis hin zu Bauschutt und Grünabfällen.“

Den Fund hatten die Angler des Sport-Fischerei-Vereins Gombeth bei Borken gemacht.

Borken: Dieser Fund gehört nicht in die Umwelt

Jeder habe die Möglichkeit, Schlachtabfälle fachgerecht zu entsorgen. Umweltverschmutzung sei eine Straftat und sollte zur Anzeige gebracht werden, so der Verein.

Bei der Polizei ging bisher keine Anzeige zu dem Fund ein, berichtet Sprecher Markus Brettschneider auf Anfrage.

Dieillegale Entsorgung von Abfällen wird auch im Habichtswald zunehmend zum Problem. Dies führt, laut Hessenforst, auch zu einer ungewollten Zunahme fremder Pflanzen. Meist bleiben die Täter unerkannt.

Fund bei Borken: Fischer machen häufig Horror-Funde

Es kommt häufig vor, dass Fischer nicht alltägliche Funde machen. Ein besonders trauriger Fund, ereignete sich im letzten Jahr in Kassel. Hier fanden Angler einen leblosen Körper an der Fulda.