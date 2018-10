IC steht zwischen Borken und Wabern still: 360 Fahrgäste werden evakuiert

Steht zwischen Borken und Wabern still: Ein IC mit 360 Fahrgästen.

Wegen eines Oberleitungsschadens steht ein IC am Montagabend auf der Bahnstrecke zwischen Borken und Wabern still. Die 360 Fahrgäste müssen evakuiert werden.

Aktualisiert um 21.05 Uhr. Weil der IC beim Ausfahren aus dem Borkener Bahnhof in einer Bahnbaustelle das stromführende Oberleitungskabel abgerissen hat, steht dieser seit 19 Uhr kurz hinter dem Bahnhof Borken in Fahrtrichtung Wabern auf der Bahnstrecke still. Es gibt keine Verletzten.

Der Zug konnte danach nicht weiterfahren, da kein Strom vorhanden ist. Die 360 Fahrgäste müssen evakuiert werden. Die Feuerwehr Borken hat den Weg entlang der Bahn ausgeleuchtet, damit die Fahrgäste Licht haben und nicht in Panik verfallen - im Zug selbst ist nur die Notbeleuchtung an. Aus Sicherheitsgründen darf niemand den IC verlassen.

Auf der danebenliegenden Strecke ist um 20.45 Uhr ein Zug aus Wabern angekommen, in den die Fahrgäste umsteigen sollen. Dafür werden Brücken zwischen den Wagons aufgestellt.

55 Einsatzkräfte sind vor Ort, darunter die Homberger Schutzpolizei, die Bundespolizei, ein Notfallmanager der Bahn sowie die Feuerwehr Borken und die Feuerwehr Singlis/Lendorf. Einsatzleiter ist Achim Hilgenberg, Stadtbrandinspektor von Borken.

Wir berichten weiter.