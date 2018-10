Katze in der Blechdose gefangen: Müll gefährdet auch Tiere

Homberg/Borken. Wer seinen Müll gedankenlos in die Landschaft schmeißt, gefährdet nicht nur die Natur, sondern auch Tiere. Der Tierschutzverein Homberg-Borken hat jetzt eine Katze aus großer Not gerettet:

Das Tier hatte eine Futterdose gefunden, den Kopf hineingesteckt, um sie auszulecken – und konnte den Behälter nicht mehr abschütteln.

Das Tier hat so verzweifelt gearbeitet, dass die Dose so fest saß, dass nur noch der Tierarzt helfen konnte. Der Tierschutzverein verweist darauf, dass Müll in der Natur auch für Wildtiere wie Igel und Füchse eine Gefahr darstellt.